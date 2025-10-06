https://sarabic.ae/20251006/البيت-الأبيض-محادثات-فنية-تجري-حاليا-بشأن-خطة-غزة-1105697318.html

البيت الأبيض: محادثات فنية تجري حاليا بشأن خطة غزة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى الإسراع بالتوافق على شروط إطلاق سراح الرهائن في غزة، فيما تجري فرق فنية محادثات في مصر لمناقشة... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس يأمل أن يسهم الإفراج السريع عن الرهائن في تعزيز الزخم لتنفيذ باقي الخطة، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأضافت أن المحادثات الفنية في مصر، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترمب، تركز على ضمان الظروف المناسبة لإطلاق الرهائن.وأوضحت أن الفرق تناقش حالياً قوائم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المشمولين بالإفراج، فيما يتابع الرئيس التطورات عن كثب.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ. وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

