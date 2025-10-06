https://sarabic.ae/20251006/البيت-الأبيض-محادثات-فنية-تجري-حاليا-بشأن-خطة-غزة-1105697318.html
البيت الأبيض: محادثات فنية تجري حاليا بشأن خطة غزة
البيت الأبيض: محادثات فنية تجري حاليا بشأن خطة غزة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى الإسراع بالتوافق على شروط إطلاق سراح الرهائن في غزة، فيما تجري فرق فنية محادثات في مصر لمناقشة... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T18:06+0000
2025-10-06T18:06+0000
2025-10-06T18:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس يأمل أن يسهم الإفراج السريع عن الرهائن في تعزيز الزخم لتنفيذ باقي الخطة، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأضافت أن المحادثات الفنية في مصر، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترمب، تركز على ضمان الظروف المناسبة لإطلاق الرهائن.وأوضحت أن الفرق تناقش حالياً قوائم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المشمولين بالإفراج، فيما يتابع الرئيس التطورات عن كثب.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ. وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251006/الاتحاد-الأوروبي-نريد-المشاركة-بالسلطة-الانتقالية-في-غزة-1105694236.html
https://sarabic.ae/20251006/الصليب-الأحمر-الدولي-جاهزون-لتسهيل-إطلاق-سراح-الأسرى-في-غزة-كوسيط-إنساني-محايد-1105691365.html
https://sarabic.ae/20251006/-كيف-تغيرت-معالم-غزة-منذ-بداية-الحرب-1105676406.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
البيت الأبيض: محادثات فنية تجري حاليا بشأن خطة غزة
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى الإسراع بالتوافق على شروط إطلاق سراح الرهائن في غزة، فيما تجري فرق فنية محادثات في مصر لمناقشة تفاصيل خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها سابقا.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس يأمل أن يسهم الإفراج السريع عن الرهائن في تعزيز الزخم لتنفيذ باقي الخطة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأكدت أن "الرئيس يريد رؤية الرهائن محررين في أقرب وقت، وهذا أولوية لفريقه لخلق ديناميكية تدفع نحو سلام دائم في غزة، وضمان ألا تشكل تهديداً لأمن إسرائيل أو الولايات المتحدة".
وأضافت أن المحادثات الفنية في مصر، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
وجاريد كوشنر، صهر ترمب، تركز على ضمان الظروف المناسبة لإطلاق الرهائن.
وأوضحت أن الفرق تناقش حالياً قوائم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المشمولين بالإفراج، فيما يتابع الرئيس التطورات عن كثب.
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة
، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس
" وبمسؤولية كاملة".
وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب
، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.