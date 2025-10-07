https://sarabic.ae/20251007/وزير-الخارجية-القطري-ينضم-غدا-إلى-مفاوضات-شرم-الشيخ-لوقف-الحرب-في-غزة--1105737376.html
وزير الخارجية القطري ينضم غدا إلى مفاوضات شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
2025-10-07T18:26+0000
2025-10-07T18:26+0000
2025-10-07T18:26+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230b9a72944fefe5a2af89e0bc77c75a.jpg
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، في بيان عبر منصة "إكس"، أن انضمام الوزير يأتي في مرحلة حاسمة من المشاورات، تعكس التزام الوسطاء بالعمل على إنهاء الحرب المدمرة في غزة، حيث واصل الوفد القطري مشاركته في الاجتماعات خلال الأيام الماضية لدعم هذا الهدف. وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية. ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قطاع غزة
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ca0b655b2eb46f6522a02b6182c02c.jpg
أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية القطري ينضم غدا إلى مفاوضات شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيتوجه إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، صباح غدٍ الأربعاء، للمشاركة في المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة، في إطار الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، في بيان عبر منصة "إكس"، أن انضمام الوزير يأتي في مرحلة حاسمة من المشاورات، تعكس التزام الوسطاء بالعمل على إنهاء الحرب المدمرة في غزة
، حيث واصل الوفد القطري مشاركته في الاجتماعات خلال الأيام الماضية لدعم هذا الهدف.
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس
، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.