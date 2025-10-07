https://sarabic.ae/20251007/وزير-الخارجية-القطري-ينضم-غدا-إلى-مفاوضات-شرم-الشيخ-لوقف-الحرب-في-غزة--1105737376.html

وزير الخارجية القطري ينضم غدا إلى مفاوضات شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة

وزير الخارجية القطري ينضم غدا إلى مفاوضات شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيتوجه إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، صباح غدٍ الأربعاء،... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، في بيان عبر منصة "إكس"، أن انضمام الوزير يأتي في مرحلة حاسمة من المشاورات، تعكس التزام الوسطاء بالعمل على إنهاء الحرب المدمرة في غزة، حيث واصل الوفد القطري مشاركته في الاجتماعات خلال الأيام الماضية لدعم هذا الهدف. وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية. ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

