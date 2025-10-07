الأمم المتحدة تطالب بفرض وقف إطلاق نار عاجل مع دخول حرب غزة-إسرائيل عامها الثالث
© Sputnik . HASSAN NABILبعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وفرض وقف إطلاق نار عاجل، وزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مع دخول الحرب بين غزة وإسرائيل عامها الثالث، التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، فيما تتواصل المفاوضات حول خطة سلام تقودها الولايات المتحدة في مصر.
ووصف توم فليتشر، رئيس شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، الألم الناجم عن الهجمات بأنه "لا يوصف"، مؤكدًا في ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023 أن "المدنيين يجب حمايتهم في كل مكان".
وأضاف: "أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، مع ضرورة معاملتهم بإنسانية حتى تحقيق ذلك".
وأشار فليتشر إلى أن الحرب تسببت منذ بدايتها في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يعاني مئات الآلاف من الجوع والنزوح المستمر.
من جانبه، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يعانون منذ عامين من "الدمار والنزوح والقصف والخوف والموت والجوع".
وفي بيان عبر منصة إكس، جدد لازاريني دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض هدنة عاجلة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل موسع من خلال الأونروا.
وشدد لازاريني على ضرورة المساءلة عن الفظائع التي وقعت منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن "لا سبيل للخروج من هذه الفوضى والهاوية إلا بتحقيق العدالة".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 17 دقيقة.
ووصف ممثل المنظمة ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، هذه الأرقام بأنها "صادمة وغير مقبولة".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 17 دقيقة.
ووصف ممثل المنظمة ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، هذه الأرقام بأنها "صادمة وغير مقبولة".
وأوضح بيريس أن الأطفال تعرضوا لصدمات نفسية، أصبحوا أيتامًا، ونزحوا مرات عديدة، مضيفًا أن "الأمراض والعنف بلغا مستويات غير مسبوقة في غزة".
كما أشار إلى منع المنظمة من إدخال أجهزة الحضانات والتنفس الصناعي إلى شمال القطاع، مؤكدًا أن الأطفال "يحتاجونها بشدة للبقاء على قيد الحياة"، وأن بعضهم يتشارك أقنعة الأكسجين للبقاء أحياء.
وكشفت يونيسف أن واحدًا من كل خمسة أطفال في غزة يولد الآن قبل أوانه، غالبًا لأمهات يعانين من الجوع والإجهاد النفسي.
ورحّب بيريس بخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُناقش في مصر لليوم الثاني، واصفًا إياها بأنها "تمنح بصيص أمل للمدنيين والأطفال في غزة بمستقبل أفضل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ورحّب بيريس بخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُناقش في مصر لليوم الثاني، واصفًا إياها بأنها "تمنح بصيص أمل للمدنيين والأطفال في غزة بمستقبل أفضل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.