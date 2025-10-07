https://sarabic.ae/20251007/الأمم-المتحدة-تطالب-بفرض-وقف-إطلاق-نار-عاجل-مع-دخول-حرب-غزة-إسرائيل-عامها-الثالث-1105735864.html

الأمم المتحدة تطالب بفرض وقف إطلاق نار عاجل مع دخول حرب غزة-إسرائيل عامها الثالث

جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وفرض وقف إطلاق نار عاجل، وزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين

ووصف توم فليتشر، رئيس شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، الألم الناجم عن الهجمات بأنه "لا يوصف"، مؤكدًا في ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023 أن "المدنيين يجب حمايتهم في كل مكان". وأشار فليتشر إلى أن الحرب تسببت منذ بدايتها في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يعاني مئات الآلاف من الجوع والنزوح المستمر. وفي بيان عبر منصة إكس، جدد لازاريني دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض هدنة عاجلة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل موسع من خلال الأونروا. وشدد لازاريني على ضرورة المساءلة عن الفظائع التي وقعت منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أن "لا سبيل للخروج من هذه الفوضى والهاوية إلا بتحقيق العدالة". وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت أن الأطفال في غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة جراء "الرد المفرط" من إسرائيل، حيث قُتل أو أُصيب 61,000 طفل بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 17 دقيقة.ووصف ممثل المنظمة ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، هذه الأرقام بأنها "صادمة وغير مقبولة".كما أشار إلى منع المنظمة من إدخال أجهزة الحضانات والتنفس الصناعي إلى شمال القطاع، مؤكدًا أن الأطفال "يحتاجونها بشدة للبقاء على قيد الحياة"، وأن بعضهم يتشارك أقنعة الأكسجين للبقاء أحياء.وكشفت يونيسف أن واحدًا من كل خمسة أطفال في غزة يولد الآن قبل أوانه، غالبًا لأمهات يعانين من الجوع والإجهاد النفسي. ورحّب بيريس بخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُناقش في مصر لليوم الثاني، واصفًا إياها بأنها "تمنح بصيص أمل للمدنيين والأطفال في غزة بمستقبل أفضل".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

