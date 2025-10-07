https://sarabic.ae/20251007/عامان-على-7-أكتوبر-غزة-من-الحصار-إلى-الخراب-1105702853.html

عامان على 7 أكتوبر.. غزة من الحصار إلى الخراب

عامان على 7 أكتوبر.. غزة من الحصار إلى الخراب

في حالة الـ"لا سلم ولا حرب"، عاش قطاع غزة أوضاعا صعبة لسنوات طويلة، رزح خلالها السكان تحت حصار خانق، وبطالة تخطت نسبتها الـ 70%، ووسط مناخ شديد الاحتقان...

واليوم، تحل الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى" التي مثلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الصراع، حيث أطلقت شرارة مواجهة غير مسبوقة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، أعادت من خلالها القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية والعربية، بيد أنها تركت جرحا عميقا في قلب غزة لم ولن يندمل.هذه الحرب أفرزت تداعيات كارثية فاقت كل الحروب السابقة، ووصفها خبراء بأنها "النكبة والكارثة التي فاقت النكبة الأولى"، وتشير الأرقام الأولية إلى خسائر بشرية هائلة تتجاوز عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، فيما دمر أكثر من 60% من المباني والمنازل بشكل كامل أو جزئي، ما حول غزة إلى "أطلال وأكوام من الحجارة" و"بيئة طاردة" للسكان.وفي ظل هذا الواقع الصعب، تواجه غزة تحديات هائلة، حيث تحولت إلى "بيئة طاردة" للسكان، ومع تدمير متعمد لكل شيء من بنى تحتية وجامعات ومشافي ومدارس، أصبحت "غير قابلة للحياة"، وفي هذه الذكرى يشدد الخبراء على ضرورة اغتنام الفرصة، لإنهاء الانقسام الداخلي والعمل على تسوية سياسية شاملة ومستدامة، لإنهاء هذه الدائرة المفرغة من العنف والدمار."ما قبل 7 أكتوبر.. احتقان شعبي ودوافع متصاعدة للانفجار"كانت الأجواء في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر تحمل بوادر "عنف كبير"، بيئة غير مستقرة ومهيأة لانفجار وشيك، كما يصفها أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أيمن الرقب، فالبطالة كانت قد بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 70%، نتيجة للحروب المتتالية التي دمرت القطاع الخاص، مخلفة وراءها أعدادا هائلة من الخريجين العاطلين عن العمل.ولفت الرقب إلى دوافع أخرى تتمثل في وصول وزراء متشددين في إسرائيل للسلطة، مثل بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير) وسموتريتش (وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش)، وتحريضهم المتواصل على الفلسطينيين والاعتداء على الأسرى، كما يرى أن حماس كانت تخشى انهيار الأوضاع في ظل غياب الانتخابات والمصالحة، وأن الشارع كان يجهز لشيء ما في وضع "لا سلم ولا حرب"، لتجد الحركة في تفجير هذه الأحداث وسيلة للتخلص من هذا العبء وإرباك الحالة القائمة، بيد أن الاحتلال الإسرائيلي استغل هذا الأمر واعتبره فرصة للتخلص من عبء غزة، وهو ما كان يأمله منذ وقت بعيد.تلك الأوضاع المتردية سبقتها سنوات طويلة من الانقسام السياسي الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، استمرت لأكثر من سبعة عشر عاما، كما أوضح ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، هذا الانقسام خلق مناخا سلبيا على كافة المستويات، وأثر بشكل مأساوي على حياة الإنسان الفلسطيني، وتسبب في تراجع مكانة القضية الفلسطينية وثوابتها دوليا.وأشار أبو عطيوي إلى أن سنوات الانقسام "العجاف" حقبة تاريخية من الظلام أثرت على الإنسان والقضية، ولم تقدم سوى المزيد من التشتت والنزاع وغياب الرؤية الوطنية الموحدة، موضحا أن هذا الانقسام كان أحد العوامل الرئيسية في اندلاع أكثر من حرب على غزة، لغياب قطب سياسي موحد ولعدم وجود مقومات الحياة الديمقراطية، وجميع هذه العوامل وأكثر، أسهمت في اندلاع حرب السابع من أكتوبر، نتاجا لتعميق الانقسام والإدارة السياسية بعين واحدة، والتمسك بأجندات خاصة وخارجية لا علاقة لها بالواقع الفلسطيني."المواجهة العسكرية والنتائج الكارثية"اعتبر الرقب عملية 7 أكتوبر "عملية نوعية" نجحت في كسر جدار الحصار المحكم حول غزة وضرب فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، لكنه شدد أن العملية شابها "الكثير من الإخفاقات والأخطاء التي دفعنا ثمنها"، ومنها خطف الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكدا أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم بعد هدوء الأوضاع، أو حتى استهداف الفرقة العسكرية فقط، معتبرا أن الفوضى التي حدثت، ودخول فصائل ومواطنين إلى المستوطنات، ربما كانت سببا في ارتكاب هذه الأخطاء.وأكد الرقب أنه كان بالإمكان "معالجة ذلك" عبر صفقة تبادل شاملة، أو الذهاب لصفقة وقف الحرب لتجنب "المواجهة العنيفة وحجم الدمار الذي لحق بغزة"، الأمر الذي كان سيسحب المبرر من الإسرائيليين لاستمرار الحرب.من منظور أبو كرش، خلاله حديثه لـ "سبوتنيك"، يمثل ما جرى في 7 أكتوبر "تحولا كبيرا وعميقا"، ويسمى في إسرائيل "إخفاقا كبيرا" لم تصل بعد إلى نتائجه النهائية، ويرى أن حماس حققت انتصارا أكبر مما كانت تتخيل، بنقل الحرب داخل الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على مواقع وأسر عسكريين ومدنيين، لكن من اليوم الثاني، كان واضحا أن هناك نية مبيتة من إسرائيل لرد فعل، ولم يكن أحد يتخيل أن يصل إلى هذا الجنون والقتل والتدمير، فيبدو أن إسرائيل نظرت للموضوع من زاوية استراتيجية، ووجدت ما حدث خطيرا ويستوجب ردا كبيرا، وذهب الأمر إلى روح المواجهة والانتقام العالية، واستهداف عام لكل غزة، سواء مدنيين أو عسكريين.هنا تطرق أبو كرش إلى أن سنوات حكم حماس الطويلة، منذ عام 2007 وحتى أكتوبر 2023، حكمت خلالها منفردة بقوة الأمر الواقع، واستبعدت كل الفصائل والسلطة من الحكم، وحكمت بمنطق القوة، كما طورت حماس منظومة من الأنفاق وشبكات عسكرية، وعسكرت البيئة بشكل كبير، وكانت الظروف مهيأة لمثل هذا الحدث، كما أكد أن التغيرات في قيادات حماس، خاصة خروج السنوار من الأسر وتوليه قيادة الحركة في غزة، كان عنصرا مهما في الدفع لهذه الأحداث.بدوره، وصف أبو عطيوي الرد الإسرائيلي على السابع من أكتوبر بأنه "الحرب الأكثر تأثيرا على الواقع الإنساني والسياسي والاجتماعي الفلسطيني منذ احتلال عام 1948"، واصفا إياه بأنه "النكبة والكارثة التي فاقت النكبة الأولى بسبب حجم الدمار والخسائر الكبيرة جدا في الأرواح والممتلكات والعمران".قطاع غزة اليوم، بحسب أبو عطيوي، "عبارة عن أطلال وأكوام من الحجارة وخيام نزوح ومراكز إيواء"، وما وصل إليه الواقع الفلسطيني بسبب الحرب دمر القطاع وفتح شهية الاحتلال لضم الضفة الغربية وتهويد القدس وبناء المستوطنات والاستيلاء اليومي على أراضي المواطنين."مستقبل غامض ودمار شامل"خلص الرقب إلى أنه من "الصعب إدراك ما يحدث اليوم" بسبب حجم الدمار الكبير، مؤكدا أن غزة تحولت إلى "بيئة طاردة" للسكان، وهو ما كان يريده الاحتلال.على المستوى الفلسطيني، وصف أبو كرش النتائج بأنها "كارثية"، موضحا أن ما رفع من أهداف في 7 أكتوبر وفقا لبيانات حماس الرسمية لم يتحقق منه أي شيء، بل على العكس، تم تدمير غزة من الناحية السكانية، ووصلت 90% من جغرافية غزة إلى مرحلة الاحتلال، مع تدمير للمباني والمقدرات، التي يمكن معالجتها وإعادة بنائها، لكنه شدد أن الاستهداف للسكان خلف أرقاما كارثية، نحو 70 ألف شهيد، وهو مرشح للزيادة حتى وقف الحرب والبحث عن المفقودين والجثث، ما يضع الفلسطينيين أمام مشهد مروع في اليوم التالي لوقف الحرب.ورأى أن هذه الحرب ستؤسس لتاريخ طويل ومهم، وأن كل القراءات لإسرائيل القديمة انتهت منذ هذا اليوم، وأننا أمام إسرائيل جديدة أكثر يمينية، أكثر تطرفا، أكثر يهودية، وأقل ديمقراطية."استثمار الفرص وعودة الأمل"في هذا الصدد، دعا أبو عطيوي، نظرا لحجم الدمار الذي لحق بالقضية الوطنية وتراجعها دوليا ودمار المجتمع الفلسطيني، إلى ضرورة وجود قارب نجاة أخير يقوده "قبطان" وطني يعرف ويؤمن بعمق جرح ومأساة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وأكد أن هذا القبطان يجب أن يعمل على إنجاز واقع سياسي جديد يحمي تطلعات الشعب، من خلال بناء نظام سياسي جديد يتوافق مع التوجهات العربية والعالمية للوصول إلى حياة ديمقراطية فلسطينية عنوانها الدستور والقانون، من أجل بناء مستقبل يقرب من الوصول للحرية والدولة المستقلة.رى أبو عطيوي أن خطة ترامب لوقف الحرب على غزة ضمن بنودها الـ 20، وترحيب الدول العربية والمجتمع الدولي بها، وموافقة حركة حماس عليها في الإطار العام، مؤشرات على جدية والتزام ترامب بضرورة سرعة التنفيذ ضمن عودة المفاوضات، وهذه المعطيات، بما فيها عملية استئناف مفاوضات صفقة التبادل، وحضور المبعوثين الأمريكيين تعتبر خطوة إيجابية وهامة وفي الاتجاه الصحيح، واعتبر أن موافقة حماس على الخطة كمرجعية تفاوضية يفتح الباب أمام أمل استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القطاع ورفع الحصار وإدخال المساعدات العاجلة، مما يفتح الأفق لإعمار غزة من جديد.وشدد أبو كرش أن الفرصة اليوم، في ظل الدعم الإقليمي والعربي والمساندة الدولية للدعم السياسي، هي أن تنتهي هذه الحرب بتسوية سياسية تؤسس لحل شامل ودائم لم يعد فيه للقوة مكان، وهو المأمول، لافتًا إلى أن القوة جربت على مدار أعوام ولم ينتج عنها سوى الاستمرار في دائرة العنف.وتستضيف مصر مباحثات فنية بين وفود من إسرائيل وحماس، لبحث عملية وقف إطلاق نار شاملة، وتبادل الرهائن، ضمن خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، جميع الأطراف إلى الإسراع بالتوافق على شروط إطلاق سراح الرهائن في غزة، فيما تجري فرق فنية محادثات في مصر لمناقشة تفاصيل خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها سابقا.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة ومن المتوقع إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوعكيف تغيرت معالم غزة منذ بداية الحرب

