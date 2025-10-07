https://sarabic.ae/20251007/في-الذكرى-الثانية-للسابع-من-أكتوبر-متحدث-الأونروا-يكشف-لـسبوتنيك-عن-عامين-من-المعاناة-في-غزة-1105710400.html

في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر... متحدث "الأونروا" يكشف لـ"سبوتنيك" عن عامين من المعاناة في غزة

في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر... متحدث "الأونروا" يكشف لـ"سبوتنيك" عن عامين من المعاناة في غزة

وصف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "أونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة، واقع المعاناة الإنسانية في قطاع غزة على مدار عامين من الحرب... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الأوضاع في القطاع قبل هذا التاريخ لم تكن بأي حال من الأحوال جيدة؛ كنا نقدم مساعدات إنسانية حيوية لنحو 1.2 مليون لاجئ فلسطيني، يعيشون تحت وطأة حصار خانق، وكانت مدارسنا الـ280 تضم 300 ألف طالب، وعياداتنا الـ22 تقدم ملايين الزيارات الطبية سنويا.وأكد أن ما حدث بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "حوّل هذه الحياة إلى جحيم، فالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت مدمرة وعبثية، حيث دمرت أكثر من 90% من القطاع بالكامل أو جزئياً، والبنى التحتية انهارت تماماً؛ لا مياه، لا كهرباء، لا صرف صحي، ولم يعد هناك أي معنى حقيقي للحياة في غزة".وتابع: "سنواصل العمل، لا بديل للأونروا؛ نحن الجسم الوحيد الذي ظل متماسكاً في قطاع غزة، ولدينا خطط جاهزة لإعادة بناء ما دمر واستئناف جميع خدماتنا بمجرد توقف هذه الحرب المدمرة".وإلى نص الحوار..بدايةً... كيف كانت الأوضاع في غزة قبل السابع من أكتوبر؟الأوضاع في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023، لم تكن أوضاعا وردية على الإطلاق، بل كانت سيئة للغاية، كنا نقدم مساعدات إنسانية لحوالي 1.2 مليون لاجئ فلسطيني، وكان هناك حصار مفروض على القطاع، ومئات المواد كانت ممنوعة من الدخول بحجة "الاستخدام المزدوج"، ومع ذلك، كانت هناك حياة في غزة، وكنا نبذل جهوداً كبرى في مدارسنا، حيث كان حوالي 300 ألف طالب يدرسون في مدارس الأونروا، كان لدينا أكثر من 280 مدرسة، و22 عيادة مركزية كانت تقدم أكثر من 3 ملايين زيارة طبية سنوياً للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.لكن الأوضاع تغيرت بشكل جذري بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع... كيف تصفون الوضع الحالي؟للأسف، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت مدمرة وعبثية، حيث منعت إسرائيل الأونروا من توزيع المساعدات الغذائية، وما حصل من عمليات التقطير في إدخال المساعدات، كل ذلك أدى إلى نقص كبير في الأدوية وتدمير هائل في القطاع.وما حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء هذه الحرب؟أكثر من 90% من قطاع غزة تم تدميره بصورة كاملة أو جزئية، البنى التحتية انتهت؛ كل خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي لم تعد موجودة، لم تعد هناك حياة بالمعنى الحقيقي في قطاع غزة، بات هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني أصبحوا من النازحين، بعضهم تم تدويرهم داخل القطاع أكثر من 15 مرة.وكيف ترى الاتهامات الإسرائيلية التي وجهت إلى وكالة "أونروا" خلال هذه الحرب؟كلها اتهامات باطلة، إسرائيل حاولت جاهدة تصفية الأونروا، حيث تعتقد أن بتصفية وكالة الأونروا سيتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، هم يهدفون لتصفية قضية اللاجئين وتصفية الحل السياسي المقترح، وهو حل الدولتين، لذلك كان هناك هذه الهجمة الكبيرة وغير المسبوقة على الأونروا.وماذا عن الدعم القانوني للأونروا في مواجهة هذه الهجمات؟الجميع أكد أنه لا بديل عن وكالة الأونروا، رأينا أن هناك قاضية فدرالية في أمريكا رفضت دعوى مرفوعة من عائلات قتلى إسرائيليين ضد الأونروا بتعويض مليار دولار. وقالت في حكمها إن الأونروا منظمة أممية تتمتع بالحصانة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.تحدثتم عن تحديات مالية.. ما حجم العجز الذي تواجهونه حاليا بعد عامين من الحرب؟دمرت الحرب الإسرائيلية الكثير من مراكزنا، وقتلت العديد من موظفينا. أوضاعنا المالية صعبة للغاية، لدينا عجز حوالي 200 مليون دولار حتى نكمل لنهاية العام، وهذا سيؤثر على خدمات الأونروا ليس في غزة والضفة والقدس فقط، بل في لبنان وسوريا والأردن أيضاً.هل يمكن أن تصفوا لنا الوضع الغذائي في غزة؟هناك مجاعة كاملة وشديدة في قطاع غزة، خاصة في مدينة غزة التي أعلن من جانب البرنامج المرحلي المتكامل عن نصف مليون جائع داخل المدينة، مئات الآلاف منهم انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة وانتقلت المجاعة معهم، وفي داخل مدينة غزة هناك انهيار كبير في العملية الإنسانية، وأيضاً هناك انهيار شبه كامل للعمليات الإغاثية، والنظام الصحي، وأنظمة المياه في مختلف مناطق القطاع.رغم كل هذه التحديات.. هل ستواصل الأونروا عملها؟بالتأكيد سنواصل العمل.. نحن لم نأخذ تفويضنا من الجانب الإسرائيلي، ولسنا منظمة حكومية أو غير حكومية إسرائيلية، لدينا تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنواصل العمل. لا بديل للأونروا، الوكالة هي الجسم الوحيد الذي ظل متماسكاً في قطاع غزة.وما هي خططكم المستقبلية لاستئناف الخدمات بعد توقف الحرب؟لدينا خطط جاهزة لاستئناف العملية التعليمية وإعادة تأهيل المراكز الصحية والخدماتية التابعة للأونروا، والآبار، وجمع النفايات الصلبة، والدعم النفسي، والتدريس، وتوزيع المواد الغذائية، وتوسيع عملنا في القطاع الصحي. هناك 660 ألف طالب ينتظرون من الأونروا التقدم وإعادة التعليم، ولدينا خطط جاهزة في هذا الإطار.أجرى المقابلة: وائل مجدي

