مصر: مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، إن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة"، مضيفا أن "المفاوضات تناقش الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات عبر القنوات الأممية".وتابع: "المفاوضات تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مجددا التأكيد على ترحيب مصر بخطة ترامب بشأن غزة، كما أكد أن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين".وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

