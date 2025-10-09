https://sarabic.ae/20251009/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يتلقى-أوامر-بالاستعداد-للانسحاب-الكامل--من-غزة-أو-التراجع-إلى-خطوط-خلفية-1105780534.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بالاستعداد للانسحاب الكامل من غزة أو التراجع إلى خطوط خلفية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن القوات الإسرائيلية في غزة تلقت أوامر بالاستعداد للانسحاب الكامل أو التراجع إلى خطوط خلفية من القطاع. 09.10.2025
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بأن الفرق العسكرية القتالية التابعة للجيش في غزة تلقت أوامر بالاستعداد لإعادة انتشارها في القطاع.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أمر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قوات الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في بيان نشره عبر "تلغرام": "خلال تقييم الوضع الذي جرى الليلة الماضية، أمر رئيس الأركان جميع القوات، سواء في الخطوط الأمامية أو في المناطق الخلفية، بتعزيز الدفاعات والاستعداد لأي سيناريو محتمل".
وأشار البيان أيضًا إلى أن زامير وجّه بالتحضير لعملية محتملة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"
لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التسوية، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين مقابل سحب القوات الإسرائيلية.
وكان ترامب قد كشف في 29 سبتمبر/ أيلول عن خطة من 20 بندًا لتسوية الوضع في غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة.
وتنص الخطة كذلك على أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية
الأخرى لن تشارك في إدارة القطاع، الذي سيخضع لإدارة تكنوقراطية بإشراف هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.