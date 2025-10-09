https://sarabic.ae/20251009/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-لا-تعودوا-إلى-مدينة-غزة-1105779366.html
الجيش الإسرائيلي يحذر: لا تعودوا إلى مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي يحذر: لا تعودوا إلى مدينة غزة
سبوتنيك عربي
على الرغم من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا لسكان قطاع... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T04:27+0000
2025-10-09T04:27+0000
2025-10-09T04:27+0000
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89c1d8562da6753e770c45ab7d7069c0.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان: "المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".وتابع: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان بالقطاع بما في ذلك في جنوبه وشرقه وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية أخرى".وكان قد رحب الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، بالاتفاق التي توصلت اليه إسرائيل وحماس، لوقف إطلاق النار والافراج عن الأسرى.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات وتبادل المحتجزيننتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية لاجتماع الخميس للمصادقة على اتفاق غزةالأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20251009/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يأمر-الجيش-بالاستعداد-لكل-السيناريوهات-عقب-اتفاق-غزة-1105778875.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c16a57dd21e1f8dd30d6aba24f394e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يحذر: لا تعودوا إلى مدينة غزة
على الرغم من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا لسكان قطاع غزة بعدم العودة إلى المدينة.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان: "المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".
وأضاف: "الجيش لا يزال يطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة".
وتابع: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان بالقطاع بما في ذلك في جنوبه وشرقه وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية أخرى".
وكان قد رحب الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، بالاتفاق التي توصلت اليه إسرائيل وحماس، لوقف إطلاق النار والافراج عن الأسرى.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.