الجيش الإسرائيلي يحذر: لا تعودوا إلى مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي يحذر: لا تعودوا إلى مدينة غزة

على الرغم من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا لسكان قطاع

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان: "المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".وتابع: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان بالقطاع بما في ذلك في جنوبه وشرقه وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية أخرى".وكان قد رحب الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، بالاتفاق التي توصلت اليه إسرائيل وحماس، لوقف إطلاق النار والافراج عن الأسرى.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات وتبادل المحتجزيننتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية لاجتماع الخميس للمصادقة على اتفاق غزةالأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

