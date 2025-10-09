https://sarabic.ae/20251009/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بالإعلان-عن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1105778011.html

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال غوتيريش في بيان: "أرحب بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، استنادا إلى المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستدعم التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وستعمل على زيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان القطاع، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة.ودعا الأمين العام جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام "هذه الفرصة المهمة لرسم مسار سياسي موثوق يفضي إلى إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين الذي يضمن العيش في سلام وأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مضيفا أن "الرهانات هذه المرة مرتفعة للغاية"، ومؤكدا أن الأمم المتحدة "ستواصل دعم أي مبادرة تهدف إلى ترسيخ السلام الدائم في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وقالت الحركة في بيان: وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

