"حماس" تعلن تسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، تسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2008d55283095f400df661ebd2465913.jpg
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "ذلك يأتي في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرة إلى أنها في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.وجددت الحركة، "عهدها للأسرى ولذويهم بأنهم سيظلون في صميم أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى ينعم آخر أسير بالحرية".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.نتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية لاجتماع الخميس للمصادقة على اتفاق غزة
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، تسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "ذلك يأتي في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرة إلى أنها في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.
وجددت الحركة، "عهدها للأسرى ولذويهم بأنهم سيظلون في صميم أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى ينعم آخر أسير بالحرية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها
.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس
لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.