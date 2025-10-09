https://sarabic.ae/20251009/حماس-تعلن-تسليم-قوائم-الأسرى-الفلسطينيين-ضمن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105780274.html

"حماس" تعلن تسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تعلن تسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، تسليم قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T05:26+0000

2025-10-09T05:26+0000

2025-10-09T05:26+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2008d55283095f400df661ebd2465913.jpg

وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "ذلك يأتي في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرة إلى أنها في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.وجددت الحركة، "عهدها للأسرى ولذويهم بأنهم سيظلون في صميم أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى ينعم آخر أسير بالحرية".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.نتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية لاجتماع الخميس للمصادقة على اتفاق غزة

https://sarabic.ae/20251009/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-لا-تعودوا-إلى-مدينة-غزة-1105779366.html

https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يعلن-موعد-عودة-الأسرى-الإسرائيليين-و-إعادة-إعمار-غزة-1105779171.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية