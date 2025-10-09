https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يعلن-موعد-عودة-الأسرى-الإسرائيليين-و-إعادة-إعمار-غزة-1105779171.html

ترامب يعلن موعد عودة الأسرى الإسرائيليين و إعادة إعمار غزة

ترامب يعلن موعد عودة الأسرى الإسرائيليين و إعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، سيُطلق سراحهم يوم الاثنين المقبل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم...

وقال ترامب: "بينما نتحدث الآن، هناك الكثير من الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن. سيعودون جميعًا يوم الاثنين، بما في ذلك جثامين الضحايا الذين لقوا حتفهم".وحسبما ذكر ترامب فإن الولايات المتحدة "ستكون جزءا" من عملية حفظ السلام في غزة.وبحسب قوله، تُوافق إيران الآن على الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وأضاف ترامب أنه لو لم يُدمر البرنامج النووي الإيراني، لكان عاملا مزعزعا للاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات وتبادل المحتجزيننتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية لاجتماع الخميس للمصادقة على اتفاق غزة

