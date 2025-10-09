المفوضية الأوروبية: اتفاق غزة يمثل فرصة تاريخية لصياغة مسار سياسي موثوق يمهد لسلام دائم
رحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
وأشادت، في منشور عبر منصة "إكس"، بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لتحقيق هذا الإنجاز، معربة عن تفاؤلها بدعم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية للاتفاق.
وأضافت أن هذا الاتفاق يمثل فرصة تاريخية يجب اغتنامها لصيغة مسار سياسي موثوق يمهد لسلام وأمن دائمين، مؤكدة أن هذا المسار يجب أن يرتكز على حل الدولتين كأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ودعت فون دير لاين جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بشروط الاتفاق، مؤكدة ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن بأمان، وإقامة وقف إطلاق نار دائم، ووضع حد للمعاناة في غزة.
I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged…
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".
وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.