المفوضية الأوروبية: اتفاق غزة يمثل فرصة تاريخية لصياغة مسار سياسي موثوق يمهد لسلام دائم

المفوضية الأوروبية: اتفاق غزة يمثل فرصة تاريخية لصياغة مسار سياسي موثوق يمهد لسلام دائم

رحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وأشادت، في منشور عبر منصة "إكس"، بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا لتحقيق هذا الإنجاز، معربة عن تفاؤلها بدعم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية للاتفاق.ودعت فون دير لاين جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بشروط الاتفاق، مؤكدة ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن بأمان، وإقامة وقف إطلاق نار دائم، ووضع حد للمعاناة في غزة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية. وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

