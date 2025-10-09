https://sarabic.ae/20251009/الرئيس-الإسرائيلي-اتفاق-غزة-يمثل-فرصة-للترميم-ووضع-حد-للحرب-1105783060.html

الرئيس الإسرائيلي: اتفاق غزة يمثل فرصة للترميم ووضع حد للحرب

الرئيس الإسرائيلي: اتفاق غزة يمثل فرصة للترميم ووضع حد للحرب

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، عن دعمه الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه في مصر، واصفًا إياه بـ"الأنباء العظيمة والمهمة" التي تمثل خطوة... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T06:55+0000

2025-10-09T06:55+0000

2025-10-09T07:25+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

مصر

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/12/1086181777_0:0:1570:884_1920x0_80_0_0_3073996c3990aa7054e89b95a42782e8.jpg

ودعا هرتسوغ، عبر منصة "إكس"، إلى دعم موقف رئيس الوزراء، معبرًا عن ثقته بأن الحكومة والكابينت سيتخذون القرار المناسب لإقرار الاتفاق. وأضاف أن ترامب، في حال زار إسرائيل قريبًا، سيُستقبل "بمحبة وتقدير كبير من الشعب الإسرائيلي". وأشار هرتسوغ إلى أن الاتفاق سيجلب "راحة لا تُصدق" لعائلات المختطفين التي عانت لمدة 733 يومًا، مؤكدًا أنه يمثل فرصة للتصحيح والشفاء وإحياء الأمل في مستقبل أفضل للشرق الأوسط وللمجتمع الإسرائيلي. وأقر بأن تنفيذ الاتفاق ينطوي على تحديات وتكاليف صعبة، لكنه عبر عن ثقته بقدرة إسرائيل على تجاوزها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251009/إيطاليا-تعلن-استعدادها-لإرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-غزة--1105780941.html

https://sarabic.ae/20251009/ليس-منحة-من-أحد-الجهاد-الإسلامي-تصدر-بيانا-بشأن-الاتفاق-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105781189.html

https://sarabic.ae/20251009/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-لا-تعودوا-إلى-مدينة-غزة-1105779366.html

غزة

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, حركة حماس