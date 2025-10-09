الرئيس الإسرائيلي: اتفاق غزة يمثل فرصة للترميم ووضع حد للحرب
06:55 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 07:25 GMT 09.10.2025)
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ
© AP Photo / Markus Schreiber
أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، عن دعمه الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه في مصر، واصفًا إياه بـ"الأنباء العظيمة والمهمة" التي تمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب وإعادة المختطفين.
ودعا هرتسوغ، عبر منصة "إكس"، إلى دعم موقف رئيس الوزراء، معبرًا عن ثقته بأن الحكومة والكابينت سيتخذون القرار المناسب لإقرار الاتفاق.
ووجه الرئيس شكره لفريق المفاوضات والوسطاء وكل من أسهم في هذا الإنجاز، موجهًا شكرًا خاصًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "يستحق جائزة نوبل للسلام" لدوره الحاسم في دفع جهود إنهاء الصراع وإعادة المختطفين.
وأضاف أن ترامب، في حال زار إسرائيل قريبًا، سيُستقبل "بمحبة وتقدير كبير من الشعب الإسرائيلي".
זהו בוקר של בשורה גדולה וחשובה.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 9, 2025
אני מביע את תמיכתי המלאה בהסכם שהושג במצרים. אני מבקש לחזק את ידי ראש הממשלה, ומודה לצוות המשא ומתן, למתווכות ולכל העוסקים במלאכה. אני מאמין שחברי הממשלה והקבינט יקבלו את ההחלטה הנכונה.
אני מבקש להודות עד אין קץ לנשיא דונלד טראמפ שהביא להסכם…
وأشار هرتسوغ إلى أن الاتفاق سيجلب "راحة لا تُصدق" لعائلات المختطفين التي عانت لمدة 733 يومًا، مؤكدًا أنه يمثل فرصة للتصحيح والشفاء وإحياء الأمل في مستقبل أفضل للشرق الأوسط وللمجتمع الإسرائيلي.
وأقر بأن تنفيذ الاتفاق ينطوي على تحديات وتكاليف صعبة، لكنه عبر عن ثقته بقدرة إسرائيل على تجاوزها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".
وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.