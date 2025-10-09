من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

يترقب الجميع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، للبدء في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنت عنه حركة "حماس" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.