من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
https://sarabic.ae/20251009/1105785783.html
من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20251009/1105785783.html
من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
يترقب الجميع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، للبدء في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنت عنه حركة "حماس"... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T07:49+0000
2025-10-09T07:49+0000
وسائط متعددة
صور
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105785953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff2432bd657b8e4bb50d637225d505ff.jpg
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105785953_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_75648c5f2b2fa10a7cd9b93b4b2135ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل

من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

07:49 GMT 09.10.2025
تابعنا عبر
يترقب الجميع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، للبدء في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنت عنه حركة "حماس" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة، 8 أكتوبر 2025.

تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة، 8 أكتوبر 2025. - سبوتنيك عربي
1/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة، 8 أكتوبر 2025.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

يتابع مسعف فلسطيني الأخبار على هاتفه بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، في مستشفى الأقصى في دير البلح.

يتابع مسعف فلسطيني الأخبار على هاتفه بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، في مستشفى الأقصى في دير البلح. - سبوتنيك عربي
2/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

يتابع مسعف فلسطيني الأخبار على هاتفه بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، في مستشفى الأقصى في دير البلح.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطيني يتابع الأخبار بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام.

فلسطيني يتابع الأخبار بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام. - سبوتنيك عربي
3/6
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطيني يتابع الأخبار بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام.

© AP Photo / Ariel Schalit

الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.

الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025. - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Ariel Schalit

الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.

© AP Photo / Emilio Morenatti

يحتفل أقارب الإسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في في تل أبيب، 9 أكتوبر 2025.

يحتفل أقارب الإسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في في تل أبيب، 9 أكتوبر 2025. - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Emilio Morenatti

يحتفل أقارب الإسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في في تل أبيب، 9 أكتوبر 2025.

© AP Photo / Ariel Schalit

القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.

القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025. - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / Ariel Schalit

القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.

