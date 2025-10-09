https://sarabic.ae/20251009/1105785783.html
من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
من الميدان إلى طاولة المفاوضات... غزة تبدأ فصلا جديدا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
يترقب الجميع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، للبدء في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنت عنه حركة "حماس"... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
يترقب الجميع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، للبدء في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنت عنه حركة "حماس" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة، 8 أكتوبر 2025.
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة، 8 أكتوبر 2025.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
يتابع مسعف فلسطيني الأخبار على هاتفه بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، في مستشفى الأقصى في دير البلح.
يتابع مسعف فلسطيني الأخبار على هاتفه بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، في مستشفى الأقصى في دير البلح.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
فلسطيني يتابع الأخبار بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام.
فلسطيني يتابع الأخبار بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام.
© AP Photo / Ariel Schalit
الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.
الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.
© AP Photo / Emilio Morenatti
يحتفل أقارب الإسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في في تل أبيب، 9 أكتوبر 2025.
يحتفل أقارب الإسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في في تل أبيب، 9 أكتوبر 2025.
© AP Photo / Ariel Schalit
القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.
القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب، 9 أكتوبر 2025.