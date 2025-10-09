https://sarabic.ae/20251009/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-اتفاق-شرم-الشيخ-لوقف-الحرب-في-غزة-1105793788.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل خلال المفاوضات التي تستضيفها مصر في... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T10:27+0000

2025-10-09T10:27+0000

2025-10-09T10:27+0000

حصري

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار مصر الآن

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg

وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "القيادة الفلسطينية ترحب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث كانت أولويتها دائمًا، وأولوية الشعب الفلسطيني، لا سيما في القطاع، أن تتوقف هذه الحرب بشكل كامل ودائم".وتابع: "كل ما يهمنا هو حقن دماء الشعب الفلسطيني، وإنقاذ الناس من هذه الحرب المهلكة ومن هذه المقتلة التي نفذتها إسرائيل على مدار عامين كاملين".وفي ما يتعلق بتفاصيل المرحلة المقبلة، وما يتعلق بحكم قطاع غزة وتسليم حركة حماس لسلاحها، يرى الهباش أن كل التفاصيل يمكن أن تُناقش في وقت لاحق من توقيع الاتفاق، بيد أن وقف الحرب لا يمكن القبول بتأخيره.ورحب مستشار الرئيس الفلسطيني بكل الجهود التي بُذلت وقادت إلى وقف إطلاق النار، مضيفًا: "نحن مع كل هذه الجهود، وننظر بفخر وتقدير للدور الذي قام به الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى الأولوية الأولى المتعلقة بوقف العدوان".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251009/السيسي-اتفاق-غزة-يفتح-الأمل-لشعوب-المنطقة-1105792337.html

https://sarabic.ae/20251009/روبيو-يسلم-ترمب-ورقة-ويهمس-في-أذنه-قبل-إعلان-اتفاق-غزة-فيديو-1105789899.html

https://sarabic.ae/20251009/المفوضية-الأوروبية-اتفاق-غزة-يمثل-فرصة-تاريخية-لصياغة-مسار-سياسي-موثوق-يمهد-لسلام-دائم--1105788905.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم