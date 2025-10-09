روبيو يسلم ترامب ورقة ويهمس في أذنه قبل إعلان اتفاق غزة.. فيديو
08:43 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 08:49 GMT 09.10.2025)
© Photo / Xروبيو يسلم ترمب ورقة ويهمس في أذنه قبل إعلان اتفاق غزة
© Photo / X
وثّق مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، اللحظة التي سلّم فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسالة للرئيس دونالد ترامب، حول التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وجاء تسليم الرسالة، بحسب ما ظهر في الفيديو، خلال اجتماع في البيت الأبيض، حيث قام روبيو وتوجه نحو ترامب وهمس له بمضمون الرسالة في أذنه، ليسرع ترامب بالإعلان أن الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة، بات قريبًا.
وقال ترامب: 'لقد تلقيت للتو رسالة من روبيو تفيد بأننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط، وأنهم سيحتاجون إلي قريبًا جدًا".
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.