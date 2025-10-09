https://sarabic.ae/20251009/-كالاس-خطة-إنهاء-الحرب-في-غزة-أفضل-فرصة-لتحقيق-السلام-1105807313.html
كالاس: خطة إنهاء الحرب في غزة أفضل فرصة لتحقيق السلام
09.10.2025
ووصفت كالاس الاتفاق بـ"الإنجاز الدبلوماسي الكبير"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذ الاتفاق"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر وتركيا، بذلوا جهودا كبيرا للتوصل للاتفاق"، ودعت جميع الأطراف إلى "الالتزام الكامل ببنوده".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين.وأعلن ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، وقال: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه سيصوّت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن، مضيفا: "إسرائيل لم تتنازل عن أي من أهداف الحرب ولا تزال هناك اختبارات تنتظرنا"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن "اتفاق إسرائيل و"حماس"، على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تقدم مهم"، مشيرة إلى أنه "يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الحرب المدمرة وإطلاق سراح المحتجزين".
ووصفت كالاس الاتفاق بـ"الإنجاز الدبلوماسي الكبير"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذ الاتفاق"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر وتركيا، بذلوا جهودا كبيرا للتوصل للاتفاق"، ودعت جميع الأطراف إلى "الالتزام الكامل ببنوده".
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية
، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين.
ودعت الحركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنوده كاملة.
وأعلن ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام
التي طرحها، وقال: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه سيصوّت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن، مضيفا: "إسرائيل لم تتنازل عن أي من أهداف الحرب ولا تزال هناك اختبارات تنتظرنا"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي
رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.