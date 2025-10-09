https://sarabic.ae/20251009/إيران-تصدر-بيانا-بعد-الاتفاق-على-وقف-الحرب-في-غزة-وتحذر-1105805940.html

إيران تصدر بيانا بعد الاتفاق على وقف الحرب في غزة وتحذر

إيران تصدر بيانا بعد الاتفاق على وقف الحرب في غزة وتحذر

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بيانا بشأن "الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة". 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت على "استمرار طهران في دعم أي مبادرة أو إجراء يهدف إلى وقف حرب الإبادة وسحب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".وأضاف البيان أن "إيران، انطلاقا من دعمها للمقاومة المشروعة للفلسطينيين في سبيل تقرير المصير، استثمرت كافة إمكانياتها الدبلوماسية خلال العامين الماضيين على المستويين الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك في الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وداعميه لوقف الإبادة وخروج الاحتلال من غزة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما جددت الوزارة التأكيد على أن "وقف الإبادة في غزة لا يُعفي الحكومات والمؤسسات الدولية من مسؤولياتها القانونية والإنسانية"، داعية إلى "تحديد مرتكبي جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية في القطاع ومحاكمتهم، بهدف إنهاء الإفلات المستمر للكيان الصهيوني من العقاب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

