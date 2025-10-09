https://sarabic.ae/20251009/ترامب-إيران-ستكون-جزءا-من-عملية-السلام-الشامل-في-الشرق-الأوسط--1105785595.html

ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية "السلام الشامل" في الشرق الأوسط

وكشف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأربعاء، أنه أجرى "محادثات جيدة جدًا" مع إيران حول اتفاق غير محدد، بعد أشهر قليلة من تنفيذه ضربات استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي. وأشار إلى أن إيران كانت على بعد "شهر أو شهرين" من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن "هذه الصفقة لم تكن لتتحقق لو تُرك ذلك يحدث".وأعرب ترامب عن ثقته الكبيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام إقليمي شامل بعد إنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن "الأمور تبدو الآن على نطاق مختلف تمامًا". وأضاف: "الشرق الأوسط سيتغير بشكل كبير، بل إن التغيير سيطال العالم أجمع".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

