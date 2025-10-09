https://sarabic.ae/20251009/ترامب-إيران-ستكون-جزءا-من-عملية-السلام-الشامل-في-الشرق-الأوسط--1105785595.html
ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية "السلام الشامل" في الشرق الأوسط
ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية "السلام الشامل" في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صفقة إنهاء الحرب في غزة ستفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط، قد يشمل إيران، وذلك بعد إعلانه موافقة إسرائيل وحركة... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T07:31+0000
2025-10-09T07:31+0000
2025-10-09T07:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg
وكشف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأربعاء، أنه أجرى "محادثات جيدة جدًا" مع إيران حول اتفاق غير محدد، بعد أشهر قليلة من تنفيذه ضربات استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي. وأشار إلى أن إيران كانت على بعد "شهر أو شهرين" من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن "هذه الصفقة لم تكن لتتحقق لو تُرك ذلك يحدث".وأعرب ترامب عن ثقته الكبيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام إقليمي شامل بعد إنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن "الأمور تبدو الآن على نطاق مختلف تمامًا". وأضاف: "الشرق الأوسط سيتغير بشكل كبير، بل إن التغيير سيطال العالم أجمع".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251009/الرئيس-الإسرائيلي-اتفاق-غزة-يمثل-فرصة-للترميم-ووضع-حد-للحرب-1105783060.html
https://sarabic.ae/20251009/الرئيس-الفلسطيني-نأمل-أن-يكون-اتفاق-غزة-مقدمة-للوصول-إلى-حل-سياسي-دائم-1105782770.html
https://sarabic.ae/20251009/إيطاليا-تعلن-استعدادها-لإرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-غزة--1105780941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e029baa7693e09a4bc76999884e7ce85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, غزة, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, غزة, أخبار العالم الآن
ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية "السلام الشامل" في الشرق الأوسط
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صفقة إنهاء الحرب في غزة ستفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط، قد يشمل إيران، وذلك بعد إعلانه موافقة إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع.
وكشف ترامب
، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأربعاء، أنه أجرى "محادثات جيدة جدًا" مع إيران حول اتفاق غير محدد، بعد أشهر قليلة من تنفيذه ضربات استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي.
وأشار إلى أن إيران كانت على بعد "شهر أو شهرين" من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن "هذه الصفقة لم تكن لتتحقق لو تُرك ذلك يحدث".
وأعرب ترامب عن ثقته الكبيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام إقليمي شامل بعد إنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن "الأمور تبدو الآن على نطاق مختلف تمامًا".
وقال: "سنحقق السلام، وأعتقد أن إيران ستكون جزءًا من هذا الوضع السلامي. الدول التي لم تكن تتفق سابقًا باتت الآن منخرطة، وهذا جمع العالم بأسره، وهو أمر مذهل".
وأضاف: "الشرق الأوسط
سيتغير بشكل كبير، بل إن التغيير سيطال العالم أجمع".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل
، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".
وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.