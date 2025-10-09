https://sarabic.ae/20251009/الرئيس-الفلسطيني-نأمل-أن-يكون-اتفاق-غزة-مقدمة-للوصول-إلى-حل-سياسي-دائم-1105782770.html

‌‏الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون اتفاق غزة مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم

‌‏الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون اتفاق غزة مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزّة وانسحاب القوات الإسرائيلية منه

وأعرب عباس، عن أمله في أن تكون هذه الجهود "مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم كما أعلن الرئيس ترامب يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران(يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها ترامب وجميع الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق ونؤكد استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين لإنجاح هذه الجهود، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري للاتفاق والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار.وجدد عباس التأكيد على أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين وأن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

