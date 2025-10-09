قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن وقف الحرب في غزة وتولي السلطة إدارة القطاع

https://sarabic.ae/20251009/قيادي-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-وقف-الحرب-في-غزة-وتولي-السلطة-إدارة-القطاع-1105812172.html
وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق يعني وقف العدوان والإبادة الإسرائيلية، ولكن يجب استكمال كافة الإجراءات لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية".وأضاف أنه "بعد ذلك، ينبغي استعادة الحكم الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، تمهيدًا لأن تصبح دولة فلسطين هي المسؤولة عن السلطة في غزة والضفة الغربية".وشدد الصالحي على "أهمية وقف أعمال القتل المستمرة حاليا، وتنفيذ فعلي لوقف الإبادة الجارية في غزة".وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن احترامه وتقديره للجهود التي بذلها الوسطاء، مؤكدًا أن "وقف الإبادة جاء بفضل استمرار الجهد العربي والإرادة الدولية، التي حاصرت إسرائيل في كافة المحافل، بالإضافة إلى تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في الوجود على أرضه ورفضه لكافة محاولات التهجير، التي مارسها الاحتلال منذ بداية الإبادة الجماعية".وتحدث عن دور السلطة الفلسطينية في إدارة الحكم بقطاع غزة، موضحًا أن "ذلك يأتي في سياق الربط بين الضفة والقطاع باعتبارهما ولاية فلسطينية واحدة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أكد الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن "التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، يمثل تطورًا مهمًا"، مشددًا على ضرورة استكمال هذا الاتفاق.
وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، أن "الاتفاق يعني وقف العدوان والإبادة الإسرائيلية، ولكن يجب استكمال كافة الإجراءات لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية".
وأضاف أنه "بعد ذلك، ينبغي استعادة الحكم الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، تمهيدًا لأن تصبح دولة فلسطين هي المسؤولة عن السلطة في غزة والضفة الغربية".
وشدد الصالحي على "أهمية وقف أعمال القتل المستمرة حاليا، وتنفيذ فعلي لوقف الإبادة الجارية في غزة".
وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن احترامه وتقديره للجهود التي بذلها الوسطاء، مؤكدًا أن "وقف الإبادة جاء بفضل استمرار الجهد العربي والإرادة الدولية، التي حاصرت إسرائيل في كافة المحافل، بالإضافة إلى تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في الوجود على أرضه ورفضه لكافة محاولات التهجير، التي مارسها الاحتلال منذ بداية الإبادة الجماعية".
وتحدث عن دور السلطة الفلسطينية في إدارة الحكم بقطاع غزة
، موضحًا أن "ذلك يأتي في سياق الربط بين الضفة والقطاع باعتبارهما ولاية فلسطينية واحدة".
وقال الصالحي إن "إسرائيل تحتل قطاع غزة بالكامل، مما يفشل مشروعها الرامي إلى تكريس الاحتلال من خلال إدارة مدنية أو أي خطط أخرى كانت تسعى من خلالها لتكون طرفًا في إدارة الحكم في غزة، بدلًا من الشعب الفلسطيني وسلطته".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وكان من أبرز المشاركين رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.