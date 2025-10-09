https://sarabic.ae/20251009/ترامب-توقيع-اتفاق-غزة-سيتم-خلال-زيارتي-لمصر-1105810140.html

ترامب: توقيع اتفاق غزة سيتم خلال زيارتي لمصر.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم توقيعه خلال زيارته إلى مصر. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T16:21+0000

2025-10-09T16:21+0000

2025-10-09T16:36+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قال فيها إن جزء صغير من ثروات الشرق الأوسط يمكن أن تساهم في إعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة سكانه على التعافي.وقال ترامب إنه تم بالفعل توقيع الاتفاق نيابة عنه، مضيفا: "لكن عندما نذهب إلى مصر سيكون هناك توقيع رسمي".وتابع: "الشيء المذهل في المنطقة هو أن جميع الدول توحدت.. الغنية منها مثل قطر والسعودية والإمارات، وحتى الدول الأقل ثراء.. جميعها توحدت".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوة لترامب "لحضور الاحتفالية التي ستقام في مصر، بمناسبة توقيع الاتفاق التاريخي، وهو ما رحب به ترامب"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.وأعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه سيصوّت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن.وتابع: "إسرائيل لم تتنازل عن أي من أهداف الحرب ولا تزال هناك اختبارات تنتظرنا"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".

