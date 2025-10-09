عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
ترامب: توقيع اتفاق غزة سيتم خلال زيارتي لمصر.. فيديو
ترامب: توقيع اتفاق غزة سيتم خلال زيارتي لمصر.. فيديو

16:21 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 16:36 GMT 09.10.2025)
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم توقيعه خلال زيارته إلى مصر.
جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قال فيها إن جزء صغير من ثروات الشرق الأوسط يمكن أن تساهم في إعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة سكانه على التعافي.
وقال ترامب إنه تم بالفعل توقيع الاتفاق نيابة عنه، مضيفا: "لكن عندما نذهب إلى مصر سيكون هناك توقيع رسمي".
وتابع: "الشيء المذهل في المنطقة هو أن جميع الدول توحدت.. الغنية منها مثل قطر والسعودية والإمارات، وحتى الدول الأقل ثراء.. جميعها توحدت".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوة لترامب "لحضور الاحتفالية التي ستقام في مصر، بمناسبة توقيع الاتفاق التاريخي، وهو ما رحب به ترامب"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وأعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه سيصوّت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن.
