بوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع القمة الثانية "روسيا وآسيا الوسطى، بدورتها الثانية في العاصمة الطاجيكستانية، دوشنبه، بأن إقامة دولة... 09.10.2025

وقال بوتين: "ونحن نعتقد أن الشرط الأكثر أهمية لتحقيق الاستقرار (في الشرق الأوسط ) على المدى الطويل وحل جميع القضايا المتعلقة بهذه المشكلة الصعبة هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".وأكد الرئيس الروسي بأن البحث جار عن خياراتٍ لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ونوه بوتين إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها مع إسرائيل، مضيفا أن "روسيا تلقت إشارات مفادها أن إسرائيل ملتزمة بالتسوية السلمية وليست مهتمة بالمواجهة".وأشار إلى أن مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة لاقت استحسانا في العالم العربي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ترامب عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق 3 أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطىالكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطةالكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل و"حماس"

