بوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-هناك-جهود-مكثفة-لبحث-إنهاء-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-وتسوية-الأزمة-في-غزة-1105803755.html
بوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة
بوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع القمة الثانية "روسيا وآسيا الوسطى، بدورتها الثانية في العاصمة الطاجيكستانية، دوشنبه، بأن إقامة دولة... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T14:38+0000
2025-10-09T14:38+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار فلسطين اليوم
أخبار طاجيكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105801845_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_3417eaa4ba3ddcfb135743cc4d702ca5.jpg
وقال بوتين: "ونحن نعتقد أن الشرط الأكثر أهمية لتحقيق الاستقرار (في الشرق الأوسط ) على المدى الطويل وحل جميع القضايا المتعلقة بهذه المشكلة الصعبة هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".وأكد الرئيس الروسي بأن البحث جار عن خياراتٍ لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ونوه بوتين إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها مع إسرائيل، مضيفا أن "روسيا تلقت إشارات مفادها أن إسرائيل ملتزمة بالتسوية السلمية وليست مهتمة بالمواجهة".وأشار إلى أن مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة لاقت استحسانا في العالم العربي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ترامب عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق 3 أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطىالكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطةالكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل و"حماس"
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يصل-إلى-مقر-انعقاد-قمة-روسيا-وآسيا-الوسطى-في-دوشنبه-فيديو-1105801209.html
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-روسيا-ملتزمة-بتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-مع-دول-آسيا-الوسطى-1105802188.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105801845_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_45dd076ed1b7b813dc33695500997dec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار طاجيكستان
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار طاجيكستان

بوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة

14:38 GMT 09.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان، في اجتماع القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان، في اجتماع القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع القمة الثانية "روسيا وآسيا الوسطى، بدورتها الثانية في العاصمة الطاجيكستانية، دوشنبه، بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو المفتاح لتحقيق الاستقرار الطويل الأمد في الشرق الأوسط.
وقال بوتين: "ونحن نعتقد أن الشرط الأكثر أهمية لتحقيق الاستقرار (في الشرق الأوسط ) على المدى الطويل وحل جميع القضايا المتعلقة بهذه المشكلة الصعبة هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
وأكد الرئيس الروسي بأن البحث جار عن خياراتٍ لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وقال خلال اجتماع في القمة الثانية: "في ظل المأساة الإنسانية في قطاع غزة، يجري البحث عن خيارات لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعماء المشاركون بقمة روسيا وآسيا الوسطى التي تستضيفها طاجيكستان يصطفون لالتقاط صورة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
بوتين يصل إلى مقر انعقاد قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دوشنبه... فيديو
13:08 GMT
ونوه بوتين إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها مع إسرائيل، مضيفا أن "روسيا تلقت إشارات مفادها أن إسرائيل ملتزمة بالتسوية السلمية وليست مهتمة بالمواجهة".
وأشار إلى أن مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة لاقت استحسانا في العالم العربي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ترامب عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان، في اجتماع القمة الثانية بين روسيا وآسيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
13:35 GMT
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق 3 أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
الكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل و"حماس"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала