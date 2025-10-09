https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يصل-إلى-مقر-انعقاد-قمة-روسيا-وآسيا-الوسطى-في-دوشنبه-فيديو-1105801209.html
بوتين يصل إلى مقر انعقاد قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دوشنبه... فيديو
بوتين يصل إلى مقر انعقاد قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دوشنبه... فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد قمة "روسيا وآسيا الوسطى"، التي تستضيفها العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه.
ونشر الكرملين مشاهد من وصول الرئيس بوتين إلى دوشنبه، للمشاركة في القمة بدورتها الثانية.وكان في استقبال الرئيس الروسي، مضيف الحدث الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان.ويشارك في القمة رؤساء روسيا الاتحادية وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق 3 أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
بوتين يصل إلى مقر انعقاد قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دوشنبه... فيديو
13:08 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 13:11 GMT 09.10.2025)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد قمة "روسيا وآسيا الوسطى"، التي تستضيفها العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه.
ونشر الكرملين مشاهد من وصول الرئيس بوتين إلى دوشنبه، للمشاركة في القمة بدورتها الثانية.
وكان في استقبال الرئيس الروسي، مضيف الحدث الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان.
ويشارك في القمة رؤساء روسيا الاتحادية وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق 3 أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.