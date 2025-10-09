روسيا وطاجيكستان تعتزمان تكثيف التعاون العسكري والاستفادة من القاعدة العسكرية "201"
10:51 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 09.10.2025)
تعتزم روسيا وطاجيكستان تكثيف التعاون في المجال العسكري، بما في ذلك استخدام إمكانات القاعدة العسكرية الروسية "201"، بحسب بيان مشترك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، حول تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف، نشرعلى موقع الكرملين.
وجاء في بيان صادر عقب مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره الطاجيكستاني، في دوشنبه بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الطاجيكستاني: "يعتزم الجانبان توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال الأمن البيولوجي بناءً على مذكرة التفاهم بين حكومة البلدين بشأن الأمن البيولوجي المؤرخة في 17 نيسان/أبريل 2019، وسيواصلان العمل على وضع آلية فعالة لتنفيذها".
وأشار البيان إلى تعميق شراكة البلدين وتحالفهما الاستراتيجي "يعتزم الطرفان تكثيف التعاون العسكري والعسكري التقني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الاستفادة من إمكانات القاعدة العسكرية الروسية 201".
وأضاف: "يؤكد الطرفان مجدداً الدور المحوري للأمم المتحدة في معالجة قضايا أمن المعلومات بشكل شامل، ويرحبان بالاتفاق على إنشاء آلية دائمة لتدابير أمن المعلومات في الأمم المتحدة بحلول عام 2026. كما يشيران إلى الحاجة إلى صكوك عالمية ملزمة قانوناً في هذا المجال. وتدعو الأطراف إلى توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت، وتوسيع نطاقها من خلال وضع بروتوكول إضافي".
وأوضح البيان حول تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجي أن "روسيا وجمهورية طاجيكستان ستواصلان، اتخاذ تدابير شاملة للحفاظ على العلاقات الروسية الطاجيكستانية وتطويرها بشكل شامل، على أساس الثقة المتبادلة والصداقة النزيهة".
وجاء في البيان أن "يشير الطرفان إلى ضرورة حل القضايا الأمنية في إطار التعاون بين الدول الإقليمية عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ولن يسمح الطرفان بتدخل الدول والمنظمات العسكرية والسياسية من خارج المنطقة في الشؤون الإقليمية، بما في ذلك في آسيا الوسطى".
وقال بوتين، خلال تصريحات صحفية عقب المحادثات: "نتعاون بنشاط مع زملائنا الطاجيكيين، ونطوّر التعاون الدفاعي والعسكري التقني، وفي مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات. كما أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في الجمهورية تُعدّ ضامنًا للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن روسيا وطاجيكستان وقّعتا 16 اتفاقية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دوشنبه.
وصل بوتين إلى دوشنبه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. واليوم الخميس، أجرى محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، أسفرت عن اعتماد 16 وثيقة.
على وجه الخصوص، وقّع الزعيمان بيانا مشتركا بشأن تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجيين. واعتمدت هيئات الشؤون الداخلية في البلدين اتفاقيةً بشأن الوضع القانوني للمكاتب التمثيلية للهيئات المختصة بالشؤون الداخلية والهجرة في روسيا وطاجيكستان.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.