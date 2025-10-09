https://sarabic.ae/20251009/روسيا-وطاجيكستان-تعتزمان-تكثيف-التعاون-العسكري-والاستفادة-من-القاعدة-العسكرية-201-1105794243.html

وجاء في بيان صادر عقب مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره الطاجيكستاني، في دوشنبه بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الطاجيكستاني: "يعتزم الجانبان توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال الأمن البيولوجي بناءً على مذكرة التفاهم بين حكومة البلدين بشأن الأمن البيولوجي المؤرخة في 17 نيسان/أبريل 2019، وسيواصلان العمل على وضع آلية فعالة لتنفيذها".وأضاف: "يؤكد الطرفان مجدداً الدور المحوري للأمم المتحدة في معالجة قضايا أمن المعلومات بشكل شامل، ويرحبان بالاتفاق على إنشاء آلية دائمة لتدابير أمن المعلومات في الأمم المتحدة بحلول عام 2026. كما يشيران إلى الحاجة إلى صكوك عالمية ملزمة قانوناً في هذا المجال. وتدعو الأطراف إلى توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت، وتوسيع نطاقها من خلال وضع بروتوكول إضافي".وأوضح البيان حول تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجي أن "روسيا وجمهورية طاجيكستان ستواصلان، اتخاذ تدابير شاملة للحفاظ على العلاقات الروسية الطاجيكستانية وتطويرها بشكل شامل، على أساس الثقة المتبادلة والصداقة النزيهة".وقال بوتين، خلال تصريحات صحفية عقب المحادثات: "نتعاون بنشاط مع زملائنا الطاجيكيين، ونطوّر التعاون الدفاعي والعسكري التقني، وفي مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات. كما أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في الجمهورية تُعدّ ضامنًا للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن روسيا وطاجيكستان وقّعتا 16 اتفاقية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دوشنبه.على وجه الخصوص، وقّع الزعيمان بيانا مشتركا بشأن تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجيين. واعتمدت هيئات الشؤون الداخلية في البلدين اتفاقيةً بشأن الوضع القانوني للمكاتب التمثيلية للهيئات المختصة بالشؤون الداخلية والهجرة في روسيا وطاجيكستان.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيامبوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع

