روسيا وطاجيكستان تعتزمان تكثيف التعاون العسكري والاستفادة من القاعدة العسكرية "201"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/روسيا-وطاجيكستان-تعتزمان-تكثيف-التعاون-العسكري-والاستفادة-من-القاعدة-العسكرية-201-1105794243.html
روسيا وطاجيكستان تعتزمان تكثيف التعاون العسكري والاستفادة من القاعدة العسكرية "201"
روسيا وطاجيكستان تعتزمان تكثيف التعاون العسكري والاستفادة من القاعدة العسكرية "201"
سبوتنيك عربي
تعتزم روسيا وطاجيكستان تكثيف التعاون في المجال العسكري، بما في ذلك استخدام إمكانات القاعدة العسكرية الروسية "201"، بحسب بيان مشترك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T10:51+0000
2025-10-09T10:58+0000
العالم
روسيا
أخبار طاجيكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105794960_0:210:3268:2048_1920x0_80_0_0_a928f13ee32471a342985c290eae287d.jpg
وجاء في بيان صادر عقب مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره الطاجيكستاني، في دوشنبه بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الطاجيكستاني: "يعتزم الجانبان توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال الأمن البيولوجي بناءً على مذكرة التفاهم بين حكومة البلدين بشأن الأمن البيولوجي المؤرخة في 17 نيسان/أبريل 2019، وسيواصلان العمل على وضع آلية فعالة لتنفيذها".وأضاف: "يؤكد الطرفان مجدداً الدور المحوري للأمم المتحدة في معالجة قضايا أمن المعلومات بشكل شامل، ويرحبان بالاتفاق على إنشاء آلية دائمة لتدابير أمن المعلومات في الأمم المتحدة بحلول عام 2026. كما يشيران إلى الحاجة إلى صكوك عالمية ملزمة قانوناً في هذا المجال. وتدعو الأطراف إلى توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت، وتوسيع نطاقها من خلال وضع بروتوكول إضافي".وأوضح البيان حول تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجي أن "روسيا وجمهورية طاجيكستان ستواصلان، اتخاذ تدابير شاملة للحفاظ على العلاقات الروسية الطاجيكستانية وتطويرها بشكل شامل، على أساس الثقة المتبادلة والصداقة النزيهة".وقال بوتين، خلال تصريحات صحفية عقب المحادثات: "نتعاون بنشاط مع زملائنا الطاجيكيين، ونطوّر التعاون الدفاعي والعسكري التقني، وفي مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات. كما أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في الجمهورية تُعدّ ضامنًا للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن روسيا وطاجيكستان وقّعتا 16 اتفاقية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دوشنبه.على وجه الخصوص، وقّع الزعيمان بيانا مشتركا بشأن تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجيين. واعتمدت هيئات الشؤون الداخلية في البلدين اتفاقيةً بشأن الوضع القانوني للمكاتب التمثيلية للهيئات المختصة بالشؤون الداخلية والهجرة في روسيا وطاجيكستان.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيامبوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-وسيا-وطاجيكستان-انتقلتا-بشكل-شبه-كامل-إلى-استخدام-العملات-الوطنية-في-التعامل-فيما-بينهما-1105791039.html
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-طاجيكستان-1105782376.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105794960_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_e1e8272f363eecbb77d2ce83c06b7259.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار طاجيكستان
العالم, روسيا, أخبار طاجيكستان

روسيا وطاجيكستان تعتزمان تكثيف التعاون العسكري والاستفادة من القاعدة العسكرية "201"

10:51 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 10:58 GMT 09.10.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون خلال بيان لوسائل الإعلام في قصر الأمة في دوشنبه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون خلال بيان لوسائل الإعلام في قصر الأمة في دوشنبه. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تعتزم روسيا وطاجيكستان تكثيف التعاون في المجال العسكري، بما في ذلك استخدام إمكانات القاعدة العسكرية الروسية "201"، بحسب بيان مشترك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، حول تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف، نشرعلى موقع الكرملين.
وجاء في بيان صادر عقب مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره الطاجيكستاني، في دوشنبه بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الطاجيكستاني: "يعتزم الجانبان توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجال الأمن البيولوجي بناءً على مذكرة التفاهم بين حكومة البلدين بشأن الأمن البيولوجي المؤرخة في 17 نيسان/أبريل 2019، وسيواصلان العمل على وضع آلية فعالة لتنفيذها".

وأشار البيان إلى تعميق شراكة البلدين وتحالفهما الاستراتيجي "يعتزم الطرفان تكثيف التعاون العسكري والعسكري التقني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الاستفادة من إمكانات القاعدة العسكرية الروسية 201".

وأضاف: "يؤكد الطرفان مجدداً الدور المحوري للأمم المتحدة في معالجة قضايا أمن المعلومات بشكل شامل، ويرحبان بالاتفاق على إنشاء آلية دائمة لتدابير أمن المعلومات في الأمم المتحدة بحلول عام 2026. كما يشيران إلى الحاجة إلى صكوك عالمية ملزمة قانوناً في هذا المجال. وتدعو الأطراف إلى توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت، وتوسيع نطاقها من خلال وضع بروتوكول إضافي".
بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما
08:54 GMT
وأوضح البيان حول تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجي أن "روسيا وجمهورية طاجيكستان ستواصلان، اتخاذ تدابير شاملة للحفاظ على العلاقات الروسية الطاجيكستانية وتطويرها بشكل شامل، على أساس الثقة المتبادلة والصداقة النزيهة".

وجاء في البيان أن "يشير الطرفان إلى ضرورة حل القضايا الأمنية في إطار التعاون بين الدول الإقليمية عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ولن يسمح الطرفان بتدخل الدول والمنظمات العسكرية والسياسية من خارج المنطقة في الشؤون الإقليمية، بما في ذلك في آسيا الوسطى".

وقال بوتين، خلال تصريحات صحفية عقب المحادثات: "نتعاون بنشاط مع زملائنا الطاجيكيين، ونطوّر التعاون الدفاعي والعسكري التقني، وفي مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات. كما أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في الجمهورية تُعدّ ضامنًا للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".
بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
06:32 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن روسيا وطاجيكستان وقّعتا 16 اتفاقية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دوشنبه.

وصل بوتين إلى دوشنبه في 8 أكتوبر/تشرين الأول. واليوم الخميس، أجرى محادثات مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، أسفرت عن اعتماد 16 وثيقة.

على وجه الخصوص، وقّع الزعيمان بيانا مشتركا بشأن تعميق شراكتهما وتحالفهما الاستراتيجيين. واعتمدت هيئات الشؤون الداخلية في البلدين اتفاقيةً بشأن الوضع القانوني للمكاتب التمثيلية للهيئات المختصة بالشؤون الداخلية والهجرة في روسيا وطاجيكستان.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.
بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала