بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما

عربي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-وسيا-وطاجيكستان-انتقلتا-بشكل-شبه-كامل-إلى-استخدام-العملات-الوطنية-في-التعامل-فيما-بينهما-1105791039.html
بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما
بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل فيما بينهما. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T08:54+0000
2025-10-09T09:27+0000
روسيا
أخبار طاجيكستان
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105784014_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_20acf3f0fd9ecda9f31663a849886893.jpg
وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه".وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على ما تم تحقيقه مساء أمس، عندما تمكنا في مثل هذا الجو الودي أثناء تناول فنجان من الشاي من مناقشة كل ما يهمنا في المنطقة بهدوء ومناقشة المجالات الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر واعدة لتعاوننا الثنائي".وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه".كما أعلن بوتين، عقب المحادثات الروسية الطاجيكية، أن "روسيا وطاجيكستان تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بمقدار 2.5 مرة بحلول عام "2030.وقال بوتين: " تعمل اللجنة الحكومية المشتركة (من الدولتين) بنشاط على تنفيذ برامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2027. وفي إطار هذا البرنامج، تمت الموافقة اليوم على خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 2.5 مرة بحلول عام 2030".وصرّح بوتين، بأن "القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان تعتبر ضماتنًا للأمن في اَسيا الوسطى، وضماناً للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".ووقع الرئيس بوتين، مع نظيره الطاجيكي، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون بين روسيا وطاجيكستان، جاء في إعلان مقدم مراسم التوقيع، بهذا الصدد: " يوقع فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون وفخامة رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين البيان المشترك لرئيسي جمهورية طاجيكستان وروسيا الاتحادية الخاص بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين".وأكد بوتين، أن "روسيا هي من أكبر الشركاء التجاريين الخارجيين لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين فيها"، مبينًا أنه في العام الماضي، "ارتفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 50%، ليصل إلى 1.5 مليار دولار"، وأردف: "يستمر هذا النمو. حيث تعد روسيا من أبرز المستثمرين في الاقتصاد الطاجيكي".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاعبوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-طاجيكستان-1105782376.html
https://sarabic.ae/20251008/بوتين-يصل-إلى-طاجيكستان-في-زيارة-دولة-تستغرق-ثلاثة-أيام--عاجل-1105764836.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
توقيع اتفاقيات عقب المحادثات الروسية الطاجيكستانية في دوشنبه
سبوتنيك عربي
توقيع اتفاقيات عقب المحادثات الروسية الطاجيكستانية في دوشنبه
2025-10-09T08:54+0000
true
PT7M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105784014_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26b1cc91c77a027bf391d604e4dbe225.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار طاجيكستان, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار طاجيكستان, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما

08:54 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 09:27 GMT 09.10.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يبدأ زيارة رسمية إلى طاجيكستان
بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل فيما بينهما.
وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه".
© Ruptly
وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على ما تم تحقيقه مساء أمس، عندما تمكنا في مثل هذا الجو الودي أثناء تناول فنجان من الشاي من مناقشة كل ما يهمنا في المنطقة بهدوء ومناقشة المجالات الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر واعدة لتعاوننا الثنائي".
وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه".
وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على ما تم تحقيقه مساء أمس، عندما تمكنا في مثل هذا الجو الودي أثناء تناول فنجان من الشاي من مناقشة كل ما يهمنا في المنطقة بهدوء ومناقشة المجالات الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر واعدة لتعاوننا الثنائي".
كما أعلن بوتين، عقب المحادثات الروسية الطاجيكية، أن "روسيا وطاجيكستان تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بمقدار 2.5 مرة بحلول عام "2030.
وقال بوتين: " تعمل اللجنة الحكومية المشتركة (من الدولتين) بنشاط على تنفيذ برامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2027. وفي إطار هذا البرنامج، تمت الموافقة اليوم على خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 2.5 مرة بحلول عام 2030".
وأكد بوتين، أن "روسيا تقدم مساهمة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى"، وأضاف: "لقد ساهمت روسيا تقليديا بشكل كبير في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى".
وصرّح بوتين، بأن "القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان تعتبر ضماتنًا للأمن في اَسيا الوسطى، وضماناً للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".
ووقع الرئيس بوتين، مع نظيره الطاجيكي، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون بين روسيا وطاجيكستان، جاء في إعلان مقدم مراسم التوقيع، بهذا الصدد: " يوقع فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون وفخامة رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين البيان المشترك لرئيسي جمهورية طاجيكستان وروسيا الاتحادية الخاص بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين".
وأكد بوتين، أن "روسيا هي من أكبر الشركاء التجاريين الخارجيين لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين فيها"، مبينًا أنه في العام الماضي، "ارتفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 50%، ليصل إلى 1.5 مليار دولار"، وأردف: "يستمر هذا النمو. حيث تعد روسيا من أبرز المستثمرين في الاقتصاد الطاجيكي".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.
بوتين يبدأ زيارة رسمية إلى طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
06:32 GMT
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.
بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
أمس, 15:55 GMT
وأضاف: "علاوة على ذلك، ستعقد قمة روسيا وآسيا الوسطى، وهي القمة الثانية. واجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، أي قمة رابطة الدول المستقلة. ستعقد جميع الفعاليات في عاصمة طاجيكستان".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.
بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاع
بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала