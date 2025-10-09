https://sarabic.ae/20251009/بوتين-وسيا-وطاجيكستان-انتقلتا-بشكل-شبه-كامل-إلى-استخدام-العملات-الوطنية-في-التعامل-فيما-بينهما-1105791039.html
بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما
بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل فيما بينهما. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T08:54+0000
2025-10-09T08:54+0000
2025-10-09T09:27+0000
روسيا
أخبار طاجيكستان
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105784014_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_20acf3f0fd9ecda9f31663a849886893.jpg
وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه".وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على ما تم تحقيقه مساء أمس، عندما تمكنا في مثل هذا الجو الودي أثناء تناول فنجان من الشاي من مناقشة كل ما يهمنا في المنطقة بهدوء ومناقشة المجالات الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر واعدة لتعاوننا الثنائي".وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه".كما أعلن بوتين، عقب المحادثات الروسية الطاجيكية، أن "روسيا وطاجيكستان تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بمقدار 2.5 مرة بحلول عام "2030.وقال بوتين: " تعمل اللجنة الحكومية المشتركة (من الدولتين) بنشاط على تنفيذ برامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2027. وفي إطار هذا البرنامج، تمت الموافقة اليوم على خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 2.5 مرة بحلول عام 2030".وصرّح بوتين، بأن "القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان تعتبر ضماتنًا للأمن في اَسيا الوسطى، وضماناً للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".ووقع الرئيس بوتين، مع نظيره الطاجيكي، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون بين روسيا وطاجيكستان، جاء في إعلان مقدم مراسم التوقيع، بهذا الصدد: " يوقع فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون وفخامة رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين البيان المشترك لرئيسي جمهورية طاجيكستان وروسيا الاتحادية الخاص بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين".وأكد بوتين، أن "روسيا هي من أكبر الشركاء التجاريين الخارجيين لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين فيها"، مبينًا أنه في العام الماضي، "ارتفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 50%، ليصل إلى 1.5 مليار دولار"، وأردف: "يستمر هذا النمو. حيث تعد روسيا من أبرز المستثمرين في الاقتصاد الطاجيكي".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة بشأن لقاء الرئيس بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.بوتين: روسيا وطاجيكستان تعملان على تعزيز الدفاعبوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام
https://sarabic.ae/20251009/بوتين-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-طاجيكستان-1105782376.html
https://sarabic.ae/20251008/بوتين-يصل-إلى-طاجيكستان-في-زيارة-دولة-تستغرق-ثلاثة-أيام--عاجل-1105764836.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105784014_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26b1cc91c77a027bf391d604e4dbe225.jpg
توقيع اتفاقيات عقب المحادثات الروسية الطاجيكستانية في دوشنبه
سبوتنيك عربي
توقيع اتفاقيات عقب المحادثات الروسية الطاجيكستانية في دوشنبه
2025-10-09T08:54+0000
true
PT7M23S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار طاجيكستان, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار طاجيكستان, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما
08:54 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 09:27 GMT 09.10.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل فيما بينهما.
وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا
وجها لوجه".
وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على ما تم تحقيقه مساء أمس، عندما تمكنا في مثل هذا الجو الودي أثناء تناول فنجان من الشاي من مناقشة كل ما يهمنا في المنطقة بهدوء ومناقشة المجالات الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر واعدة لتعاوننا الثنائي".
وأعلن بوتين، أنه "ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه".
وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على ما تم تحقيقه مساء أمس، عندما تمكنا في مثل هذا الجو الودي أثناء تناول فنجان من الشاي من مناقشة كل ما يهمنا في المنطقة بهدوء ومناقشة المجالات الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر واعدة لتعاوننا الثنائي".
كما أعلن بوتين، عقب المحادثات الروسية الطاجيكية، أن "روسيا وطاجيكستان تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري
بينهما بمقدار 2.5 مرة بحلول عام "2030.
وقال بوتين: " تعمل اللجنة الحكومية المشتركة (من الدولتين) بنشاط على تنفيذ برامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2027. وفي إطار هذا البرنامج، تمت الموافقة اليوم على خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 2.5 مرة بحلول عام 2030".
وأكد بوتين، أن "روسيا تقدم مساهمة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى"، وأضاف: "لقد ساهمت روسيا تقليديا بشكل كبير في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى".
وصرّح بوتين، بأن "القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان تعتبر ضماتنًا للأمن في اَسيا الوسطى، وضماناً للأمن في طاجيكستان وفي جميع أنحاء المنطقة".
ووقع الرئيس بوتين، مع نظيره الطاجيكي، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون بين روسيا وطاجيكستان، جاء في إعلان مقدم مراسم التوقيع، بهذا الصدد: " يوقع فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون وفخامة رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين البيان المشترك لرئيسي جمهورية طاجيكستان وروسيا الاتحادية الخاص بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين".
وأكد بوتين، أن "روسيا هي من أكبر الشركاء التجاريين الخارجيين لطاجيكستان
، وأحد المستثمرين الرئيسيين فيها"، مبينًا أنه في العام الماضي، "ارتفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 50%، ليصل إلى 1.5 مليار دولار"، وأردف: "يستمر هذا النمو. حيث تعد روسيا من أبرز المستثمرين في الاقتصاد الطاجيكي".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه فعاليات ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه من المقرر توقيع 15 وثيقة تتعلق بمجالات مختلفة عقب محادثات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون، خلال زيارة الدولة الرسمية.
وأضاف: "علاوة على ذلك، ستعقد قمة روسيا وآسيا الوسطى، وهي القمة الثانية. واجتماع لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، أي قمة رابطة الدول المستقلة. ستعقد جميع الفعاليات في عاصمة طاجيكستان".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا متفائلة
بشأن لقاء الرئيس بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه، وتأمل أن يناقش الرئيسان القضايا الإشكالية.