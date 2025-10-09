الكرملين يعلق على الاتفاق بين إسرائيل و"حماس"

https://sarabic.ae/20251009/الكرملين-يعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-وحماس--عاجل-1105789647.html
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تدعم الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية كمرحلة أولى للتوصل إلى تسوية في غزة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T08:38+0000
2025-10-09T08:38+0000
2025-10-09T09:33+0000
روسيا
العالم
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف: "التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بشكلٍ أساسي أمر مرحب به".حيث أسهمت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط لوقف إطلاق النار، وتم إعلان يوم أمس الأربعاء أنّ الطرفين وافقا "على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".وشكرت "حماس" ترامب وجميع الوسطاء المعنيين، بما في ذلك قطر ومصر وتركيا، مؤكدة أن الصفقة جاءت بعد "مفاوضات مسؤولة وجادة" حول اقتراح الرئيس الأمريكي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات وتبادل المحتجزيننتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية لاجتماع الخميس للمصادقة على اتفاق غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
08:38 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 09.10.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تدعم الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية كمرحلة أولى للتوصل إلى تسوية في غزة.
وقال بيسكوف: "التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بشكلٍ أساسي أمر مرحب به".
وتابع: "لا يسعنا إلا أن نرحب بالجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، جميع هذه الجهود موضع ترحيب. نأمل أن يتم التوقيع اليوم، وأن تتلو ذلك إجراءات لتنفيذ الاتفاقيات".
حيث أسهمت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط لوقف إطلاق النار، وتم إعلان يوم أمس الأربعاء أنّ الطرفين وافقا "على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".
وشكرت "حماس" ترامب وجميع الوسطاء المعنيين، بما في ذلك قطر ومصر وتركيا، مؤكدة أن الصفقة جاءت بعد "مفاوضات مسؤولة وجادة" حول اقتراح الرئيس الأمريكي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.