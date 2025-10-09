https://sarabic.ae/20251009/أردوغان-تركيا-ستكون-ضمن-قوة-المراقبة-في-غزة-1105805349.html

أردوغان: تركيا ستكون ضمن قوة المراقبة في غزة

أردوغان: تركيا ستكون ضمن قوة المراقبة في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستكون ضمن قوة المهام الدولية، التي ستتولى مهام مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفلسطينيين... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

ولفت أردوغان إلى أن بلاده ستراقب تنفيذ جميع بنود اتفاق غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.وشدد أردوغان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والشاملة إلى غزة وتبادل الأسرى ووقف الهجمات الإسرائيلية فورا، مشيرا إلى أن تركيا ستدعم أنشطة إعادة إعمار غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين.ودعت الحركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنوده كاملة.وأعلن ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، وقال: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه سيصوّت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن، مضيفا: "إسرائيل لم تتنازل عن أي من أهداف الحرب ولا تزال هناك اختبارات تنتظرنا"، مضيفا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

