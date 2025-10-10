https://sarabic.ae/20251010/وزير-فلسطيني-سابق-تغيير-جوهري-في-الرأي-العام-العالمي-والأمريكي-دفع-لإنهاء-حرب-غزة--1105828835.html

وزير فلسطيني سابق: تغيير جوهري في الرأي العام العالمي والأمريكي دفع لإنهاء حرب غزة

وزير فلسطيني سابق: تغيير جوهري في الرأي العام العالمي والأمريكي دفع لإنهاء حرب غزة

علّق وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، الدكتور باسم خوري، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن "كل ما يحدث اليوم سببه الإيمان المطلق بالقانون الدولي... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال خوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك تغيير جوهري في الرأي العام العالمي والأمريكي بشكل عام"، كاشفا أن "ما دفع ترامب لاتخاذ قرار وقف إطلاق النار، هو التغيير العام الكبير في الحزب الجمهوري الأمريكي".وإذ لفت إلى أن "فلسطين دفعت الثمن غاليا جدا ومعها الدول المجاورة"، رأى أنه في المقابل "ما حصل اليوم هو إنهاء إسرائيل التي صرف على بنائها تريليونات الدولارات".وعن احتمال عرقلة سلاح "حماس" للاتفاق، قال خوري: "الموضوع ليس سلاح "حماس" لانها أعلنت استعدادها لتسليمه الى سلطة وطنية فلسطينية"، مشيرا إلى أنه "بعد الأحداث التي حصلت هناك نوع من التغيير والتطور في موقف "حماس" التي رأت أن ما حصل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، هو إنجاز، لكن الثمن كان تدمير كامل لغزة، ولهذا فان "حماس" نزلت عن الشجرة".وردا على سؤال حول استقدام 200 جندي أمريكي إلى غزة للإشراف على وقف إطلاق النار، قال خوري: "نحن مع أي شيء يوقف الحرب، لأن الهدف هو إنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "لو كنا نستطيع تفادي ذلك كان أفضل، لكن لو كان هذا الشرط الذي جعل إسرائيل تنزل عن الشجرة، نحن نقبل بهذا التنازل لتنتهي الحرب".

