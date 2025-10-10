https://sarabic.ae/20251010/إعلام-إسرائيلي-خطة-ترامب-في-غزة-غير-واقعية-1105821185.html

إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية

إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لا أمل في نزع سلاح حركة "حماس" كما لم ينزع "حزب الله" سلاحه في لبنان. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T06:11+0000

2025-10-10T06:11+0000

2025-10-10T06:11+0000

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من الصعوبة بمكان نزع سلاح حركة "حماس"، كما جرى مع سلاح "حزب الله" اللبناني الذي لم يتم نزعه، حتى الآن.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك بنودا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من بينها سلاح حركة حماس، غير واقعية.وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251010/إعلام-إسرائيلي-ترجيحات-بأن-تؤجل-زيارة-الرئيس-ترامب-إلى-تل-أبيب-إلى-يوم-الاثنين-1105820926.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار