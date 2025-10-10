عربي
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لا أمل في نزع سلاح حركة "حماس" كما لم ينزع "حزب الله" سلاحه في لبنان. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T06:11+0000
2025-10-10T06:11+0000
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من الصعوبة بمكان نزع سلاح حركة "حماس"، كما جرى مع سلاح "حزب الله" اللبناني الذي لم يتم نزعه، حتى الآن.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك بنودا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من بينها سلاح حركة حماس، غير واقعية.وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251010/إعلام-إسرائيلي-ترجيحات-بأن-تؤجل-زيارة-الرئيس-ترامب-إلى-تل-أبيب-إلى-يوم-الاثنين-1105820926.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b62ddd8fdd2cb6a6871cb687302160f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية

06:11 GMT 10.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لا أمل في نزع سلاح حركة "حماس" كما لم ينزع "حزب الله" سلاحه في لبنان.
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من الصعوبة بمكان نزع سلاح حركة "حماس"، كما جرى مع سلاح "حزب الله" اللبناني الذي لم يتم نزعه، حتى الآن.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك بنودا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من بينها سلاح حركة حماس، غير واقعية.
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
إعلام إسرائيلي: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين
05:35 GMT
وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
