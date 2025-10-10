إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لا أمل في نزع سلاح حركة "حماس" كما لم ينزع "حزب الله" سلاحه في لبنان.
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من الصعوبة بمكان نزع سلاح حركة "حماس"، كما جرى مع سلاح "حزب الله" اللبناني الذي لم يتم نزعه، حتى الآن.
המזרחן יוני בן מנחם: "שאר הסעיפים של התוכנית האמריקנית לא ריאליים, אין סיכוי שארגון טרור ג'יהאדיסטי כמו החמאס יתפרק מנשקו - בדיוק כמו כפי שחיזבאללה לא התפרק בלבנון"#ישראל_הבוקר@noybarb pic.twitter.com/qZ3P8206F4— C14 (@C14_news) October 10, 2025
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك بنودا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من بينها سلاح حركة حماس، غير واقعية.
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.
وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.