إعلام إسرائيلي: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
https://sarabic.ae/20251010/إعلام-إسرائيلي-ترجيحات-بأن-تؤجل-زيارة-الرئيس-ترامب-إلى-تل-أبيب-إلى-يوم-الاثنين-1105820926.html
إعلام إسرائيلي: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين
إعلام إسرائيلي: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين
سبوتنيك عربي
رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
إعلام إسرائيلي: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين

05:35 GMT 10.10.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع، أن هناك ترجيحات بتأجيل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب ليوم، على أن يصل إليها الاثنين.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن اتفاق غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ما كان ليُبرم لولا جهود الرئيس ترامب وفريقه.
القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
أمس, 22:27 GMT
وقال نتنياهو: "هذه لحظة فارقة. لقد أمضينا العامين الماضيين نناضل لتحقيق أهداف حربنا، ومن أهمها إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا. ونحن على وشك تحقيق ذلك".
وأضاف: "ما كنا لنحقق ذلك لولا المساعدة الاستثنائية من الرئيس ترامب وفريقه - ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر... هذه الجهود، بالإضافة إلى شجاعة جنودنا الذين دخلوا غزة، خلقت ضغطًا عسكريًا ودبلوماسيًا مشتركًا أدى إلى عزل حماس. أعتقد أن هذا ما أوصلنا إلى هذه النقطة"، وفق وصفه.
من جانبه، أشار كوشنر إلى أن إنقاذ الرهائن الإسرائيليين كان منذ فترة طويلة على رأس أولويات الرئيس ترامب في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وحضر اجتماع الحكومة الذي عقد للموافقة على الاتفاق مع حماس، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يحتفل أقارب الإسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في في تل أبيب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
وزيرة إسرائيلية: هناك أغلبية مطلقة في الحكومة للموافقة على الاتفاق مع "حماس"
أمس, 10:47 GMT
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.
وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.
