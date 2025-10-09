https://sarabic.ae/20251009/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-1105818541.html
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "الحكومة وافقت الآن على خطة إطلاق سراح جميع الرهائن – الأحياء والأموات".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
22:27 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 22:30 GMT 09.10.2025)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "الحكومة وافقت الآن على خطة إطلاق سراح جميع الرهائن – الأحياء والأموات".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام،
التي طرحها.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة
"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.