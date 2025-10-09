https://sarabic.ae/20251009/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-1105818541.html

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلنه... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T22:27+0000

2025-10-09T22:27+0000

2025-10-09T22:30+0000

ترامب

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0e64e91553d519db482a19720b3d64b.jpg

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "الحكومة وافقت الآن على خطة إطلاق سراح جميع الرهائن – الأحياء والأموات".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

https://sarabic.ae/20251009/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعلن-استعدادها-للوساطة-في-عملية-تبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1105817788.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة