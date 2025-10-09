https://sarabic.ae/20251009/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعلن-استعدادها-للوساطة-في-عملية-تبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1105817788.html

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها للوساطة في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستيان كاردون، إن اللجنة مستعدة لأن تكون وسيطًا في عملية إطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بناءً... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال كاردون لوكالة "سبوتنيك": "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تشارك ولا تشارك في المفاوضات المتعلقة باتفاقات وقف إطلاق النار، لكنها مستعدة، بناءً على طلب الأطراف، لتقديم المساعدة في عمليات الإفراج بوصفها وسيطًا إنسانيًا محايدًا، كما فعلنا في السابق".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

