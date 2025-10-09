https://sarabic.ae/20251009/الصليب-الأحمر-يستأنف-عمله-جزئيا-في-مدينة-غزة-بعد-إعلان-وقف-إطلاق-النار-1105817464.html

"الصليب الأحمر" يستأنف عمله جزئيا في مدينة غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كريستيان كاردون، أن اللجنة استأنفت جزءًا من أنشطتها الإنسانية في مدينة غزة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال كاردون في تصريح لـ"سبوتنيك": "لقد تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل من العودة إلى مدينة غزة واستئناف بعض أنشطتها الإنسانية. هذا ليس كافيًا، وسيتعين زيادة هذه الأنشطة بشكل كبير خلال الساعات والأيام القادمة، فالاحتياجات هائلة ويجب إيصال المساعدات بكثافة إلى جميع أنحاء القطاع".وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للتوسط في تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

