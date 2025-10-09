"الصليب الأحمر" يستأنف عمله جزئيا في مدينة غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/الصليب-الأحمر-يستأنف-عمله-جزئيا-في-مدينة-غزة-بعد-إعلان-وقف-إطلاق-النار-1105817464.html
"الصليب الأحمر" يستأنف عمله جزئيا في مدينة غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار
"الصليب الأحمر" يستأنف عمله جزئيا في مدينة غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كريستيان كاردون، أن اللجنة استأنفت جزءًا من أنشطتها الإنسانية في مدينة غزة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T21:18+0000
2025-10-09T21:18+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الصليب الأحمر الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/16/1075032955_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_792c3794741acf4126bb54c4671b4d7e.jpg
وقال كاردون في تصريح لـ"سبوتنيك": "لقد تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل من العودة إلى مدينة غزة واستئناف بعض أنشطتها الإنسانية. هذا ليس كافيًا، وسيتعين زيادة هذه الأنشطة بشكل كبير خلال الساعات والأيام القادمة، فالاحتياجات هائلة ويجب إيصال المساعدات بكثافة إلى جميع أنحاء القطاع".وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للتوسط في تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
https://sarabic.ae/20251009/ماكرون-باريس-مستعدة-للمشاركة-في-إرساء-السلام-بقطاع-غزة-1105816640.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/16/1075032955_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_bc3e87d36a0687d4def543ddc803225f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الصليب الأحمر الدولي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الصليب الأحمر الدولي

"الصليب الأحمر" يستأنف عمله جزئيا في مدينة غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

21:18 GMT 09.10.2025
© Sputnik . Munzer Saidالصليب الأحمر الروسي لـ"سبوتنيك": مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا
الصليب الأحمر الروسي لـسبوتنيك: مستمرون بأنشطة الاستجابة لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كريستيان كاردون، أن اللجنة استأنفت جزءًا من أنشطتها الإنسانية في مدينة غزة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع.
وقال كاردون في تصريح لـ"سبوتنيك": "لقد تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل من العودة إلى مدينة غزة واستئناف بعض أنشطتها الإنسانية. هذا ليس كافيًا، وسيتعين زيادة هذه الأنشطة بشكل كبير خلال الساعات والأيام القادمة، فالاحتياجات هائلة ويجب إيصال المساعدات بكثافة إلى جميع أنحاء القطاع".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
ماكرون: باريس مستعدة للمشاركة في إرساء السلام بقطاع غزة
20:43 GMT
وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للتوسط في تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала