ماكرون: باريس مستعدة للمشاركة في إرساء السلام بقطاع غزة

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده "مستعدة للعب دور في قوة إرساء الاستقرار بقطاع غزة"، مضيفًا: "لا بد من نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة،... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول غزة في العاصمة باريس، اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى قول ماكرون إنه "يجب نزع سلاح حركة حماس لتحقيق السلام".وتابع الرئيس الفرنسي: "نبحث في باريس إقامة إدارة مؤقتة لقطاع غزة بوجود فلسطيني، لكن دون حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ السلام في القطاع".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

