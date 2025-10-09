https://sarabic.ae/20251009/تونس-تصدر-تحذيرا-بعد-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105815425.html
تونس تصدر تحذيرا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وأشادت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته"، مثمنةً الجهود العربية والدولية التي أسفرت عن الاتفاق، ومحذّرةً في الوقت ذاته من "تكرار نقض الاحتلال الصهيوني لالتزاماته"، على حد قولها.ودعت تونس المجتمع الدولي إلى "ضمان استدامة وقف إطلاق النار وفك الحصار الكامل عن غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بما يضمن حياة كريمة للفلسطينيين"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".كما شددت على "ضرورة محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني"، مجددة رفضها لكل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.وأكدت تونس "دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.واستضافت مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ، في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن المحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
جددت تونس، اليوم الخميس، تأكيد موقفها "الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره"، معربةً عن ارتياحها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "بعد عامين من الإبادة الجماعية التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وأشادت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته"، مثمنةً الجهود العربية والدولية التي أسفرت عن الاتفاق، ومحذّرةً في الوقت ذاته من "تكرار نقض الاحتلال الصهيوني لالتزاماته"، على حد قولها.
ودعت تونس المجتمع الدولي إلى "ضمان استدامة وقف إطلاق النار وفك الحصار الكامل عن غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بما يضمن حياة كريمة للفلسطينيين"، وفقا لوكالة
أنباء "تونس أفريقيا".
وقالت الوزارة التونسية: "وإذ تُنوّه تونس بالجهود العربية والدولية، التي أفضت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، فإنها تحذر من مغبة تكرار نقض الكيان الصهيوني لعهوده، وتهيب بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في غزة، وفكّ الحصار عنها بشكل كامل والتعجيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحصول فورًا على المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه بما يرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته".
كما شددت على "ضرورة محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني"، مجددة رفضها لكل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت تونس "دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
واستضافت مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ، في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ
ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن المحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.