الجيش الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس" حيز التنفيذ. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T09:31+0000
2025-10-10T09:52+0000
غزة
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، ظهر اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة الفلسطينية في غزة، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي).وأوضح الجيش في بيانه أنه "ابتداء من الساعة 12:00 تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في أحدث خطوط الانتشار، وفقا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين".وأفاد بأن "قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر في القيادة الجنوبية في المنطقة، وستواصل عملها للقضاء على أي تهديد فوري".وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

09:31 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 09:52 GMT 10.10.2025)
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس" حيز التنفيذ.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، ظهر اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة الفلسطينية في غزة، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي).
وأوضح الجيش في بيانه أنه "ابتداء من الساعة 12:00 تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في أحدث خطوط الانتشار، وفقا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين".
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
استطلاع رأي إسرائيلي: قوة حزب الليكود تتعزز بعد الموافقة على الاتفاق مع "حماس"
09:24 GMT
وأفاد بأن "قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر في القيادة الجنوبية في المنطقة، وستواصل عملها للقضاء على أي تهديد فوري".
وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مركز مشترك و200 جندي أمريكي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟
06:44 GMT
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
