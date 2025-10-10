https://sarabic.ae/20251010/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-دخول-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-حيز-التنفيذ---عاجل--1105826859.html

الجيش الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

الجيش الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة "حماس" حيز التنفيذ. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T09:31+0000

2025-10-10T09:31+0000

2025-10-10T09:52+0000

غزة

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، ظهر اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة الفلسطينية في غزة، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي).وأوضح الجيش في بيانه أنه "ابتداء من الساعة 12:00 تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في أحدث خطوط الانتشار، وفقا لخطوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين".وأفاد بأن "قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر في القيادة الجنوبية في المنطقة، وستواصل عملها للقضاء على أي تهديد فوري".وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251010/استطلاع-رأي-إسرائيلي-قوة-حزب-الليكود-تتعزز-بعد-الموافقة-على-الاتفاق-مع-حماس-1105826513.html

https://sarabic.ae/20251010/مركز-مشترك-و200-جندي-أمريكي-من-سيراقب-تنفيذ-اتفاق-غزة-1105821800.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم