استطلاع رأي إسرائيلي: قوة حزب الليكود تتعزز بعد الموافقة على الاتفاق مع "حماس"

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوة حزب "الليكود" الحاكم تتعزز بعد الموافقة على الاتفاق مع حركة "حماس". 10.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه من المفترض أن يحصل حزب الليكود على 27 مقعدا بالكنيست إذا أجريت انتخابات برلمانية للكنيست في الوقت الحالي.وبيَّن الاستطلاع أن حزب "قوة يهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يخسر مزيدا من المقاعد وسيحصل على 6 مقاعد فقط حال إجراء انتخابات.وأكد أن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لن يحصل على أي مقعد إذا أجريت الانتخابات، ما يعني أن أحزاب المعارضة ستحصل على 59 مقعدا حال إجراء انتخابات وتحصل أحزاب الائتلاف على 51 فقط.وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

