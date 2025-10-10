إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من مناطق في غزة بالتزامن مع ترتيبات لإدخال المساعدات
© AP Photo / Ariel Schalitالدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025
بدأ الجيش الإسرائيلي سحب قواته في قطاع غزة تدريجياً إلى الخط الأصفر، أول خط انسحاب من القطاع بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، وذلك بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، فجرالجمعة، على الاتفاق، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي أولي بالتزامن مع الإفراج عن المحتجزين.
بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي سحب قواته تدريجيا في قطاع غزة إلى الخط الأصفر.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات في مدينة غزة بدأت بالانسحاب نحو نقاط مراقبة مختارة توفر حماية فعّالة للمقاتلين.
وأشارت إلى أن قوات إضافية ستغادر رفح، وخان يونس، وشمال قطاع غزة متجهة إلى خارج حدود القطاع.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ملحق للاتفاق، أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل قطاع غزة يوميا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "خلال الساعات الأخيرة من صباح اليوم الجمعة، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في مدينة غزة، وتحديدا في مخيم الشاطئ للاجئين، وفي وسط قطاع غزة، وبدأت الانسحاب باتجاه الخط الأصفر، وفقا للاتفاق بين حماس وإسرائيل".
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أنه في إطار وقف إطلاق النار والانسحاب، بدأ الجيش صباح اليوم سحب قواته المشاركة في العمليات في قطاع غزة. وقد غادرت فرق القتال التابعة للواءي "غولاني" و"جفعاتي" قطاع غزة بالفعل، وأفادت "القناة 12" العبرية بأن "اللواء السابع" في الجيش الإسرائيلي ينسحب من غزة.
ووقعت إسرائيل و"حماس"، الخميس، اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة.
وينص الاتفاق على وقف القتال وانسحاب إسرائيل جزئياً من غزة وإفراج حركة حماس عن باقي المحتجزين لديها، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى.
وقال رئيس وفد "حماس" المفاوض خليل الحية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات إلى القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مشيراً إلى أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بـ"انتهاء الحرب بشكل تام".
خطة ترامب لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الخطوات:
توقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية بعد موافقة "الحكومة الإسرائيلية"، وتعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي تنسحب منها القوات.
بدء فوري لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية مع آلية تنفيذ واضحة.
انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط محددة في خريطة مرفقة، خلال 24 ساعة من إعلان ترامب وموافقة إسرائيل، مع تعهد بعدم العودة لتلك المناطق ما دامت "حماس" ملتزمة بالاتفاق.
إطلاق سراح جميع الرهائن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من الانسحاب، أحياءً وأمواتًا، وفق القائمة المرفقة.
"حماس" تحقق في أوضاع الأسرى وتشارك المعلومات عبر آلية تبادل المعلومات.
إنشاء آلية تبادل معلومات عبر الوسطاء والصليب الأحمر لتحديد وتسليم الرفات.
إسرائيل تفرج بالتوازي عن أسرى فلسطينيين وفق قوائم متفق عليها.
تنفيذ عملية التبادل بهدوء دون تغطية إعلامية أو احتفالات.
تشكيل فريق متابعة دولي من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى لمراقبة تنفيذ الاتفاق والتنسيق بين الطرفين.
انطلاق المفاوضات فورا حول المرحلة الثانية من الاتفاق، لبحث استكمال الانسحاب وضمان وقف دائم للعدوان.
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.
وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.