إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من مناطق في غزة بالتزامن مع ترتيبات لإدخال المساعدات

إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من مناطق في غزة بالتزامن مع ترتيبات لإدخال المساعدات

10.10.2025

بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي سحب قواته تدريجيا في قطاع غزة إلى الخط الأصفر.ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات في مدينة غزة بدأت بالانسحاب نحو نقاط مراقبة مختارة توفر حماية فعّالة للمقاتلين.وأشارت إلى أن قوات إضافية ستغادر رفح، وخان يونس، وشمال قطاع غزة متجهة إلى خارج حدود القطاع.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ملحق للاتفاق، أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل قطاع غزة يوميا.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "خلال الساعات الأخيرة من صباح اليوم الجمعة، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في مدينة غزة، وتحديدا في مخيم الشاطئ للاجئين، وفي وسط قطاع غزة، وبدأت الانسحاب باتجاه الخط الأصفر، وفقا للاتفاق بين حماس وإسرائيل".وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أنه في إطار وقف إطلاق النار والانسحاب، بدأ الجيش صباح اليوم سحب قواته المشاركة في العمليات في قطاع غزة. وقد غادرت فرق القتال التابعة للواءي "غولاني" و"جفعاتي" قطاع غزة بالفعل، وأفادت "‌‏القناة 12" العبرية بأن "اللواء السابع" في الجيش الإسرائيلي ينسحب من غزة.ووقعت إسرائيل و"حماس"، الخميس، اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة.وينص الاتفاق على وقف القتال وانسحاب إسرائيل جزئياً من غزة وإفراج حركة حماس عن باقي المحتجزين لديها، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى.وقال رئيس وفد "حماس" المفاوض خليل الحية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات إلى القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مشيراً إلى أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بـ"انتهاء الحرب بشكل تام".خطة ترامب لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الخطوات:وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.برلمانية عربية في الكنيست لـ"سبوتنيك": تحضيرات جارية استعدادا لخطاب ترامبوزيرة إسرائيلية: هناك أغلبية مطلقة في الحكومة للموافقة على الاتفاق مع "حماس"

