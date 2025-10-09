https://sarabic.ae/20251009/برلمانية-عربية-في-الكنيست-لـسبوتنيك-تحضيرات-جارية-استعدادا-لخطاب-ترامب--1105802041.html

برلمانية عربية في الكنيست لـ"سبوتنيك": تحضيرات جارية استعدادا لخطاب ترامب

أشادت عايدة توما، النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه في المباحثات الجارية... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الأجواء كانت مهيئة لاتفاق من هذا النوع يوقف على الأقل في مرحلته الأولى الحرب على قطاع غزة، ويعيد الرهائن والأسرى.وتابعت: "الجميع ينتظر انتهاء هذه الحرب، بما في ذلك الإسرائيليون أنفسهم الذين أنهكتهم هذه الحرب، ويريدون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس داخل القطاع".وبشأن موافقة الكنيست على الاتفاق، قالت توما "إن اتفاق من هذا النوع ليس بحاجة للعرض على الكنيست، حيث يتم التصويت عليه داخل الحكومة، وهو عائد لها وليس للبرلمان".وكشفت النائبة العربية عن تحضيرات جارية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد المقبل، وإلقاء خطاب له في الكنيست يتمحور حول الاتفاق المبرم.وبشأن إمكانية مماطلة نتنياهو وإفشال الاتفاق، أوضحت أن الضغط الذي مارسه ترامب على نتنياهو هذه المرة أخضعه للموافقة، وربما بعد تنفيذ الجزء الأول من الاتفاق بحيث يتم إطلاق سراح الرهائن والأسرى، قد يبحثون عن أسباب يحاولون من خلالها استعادة الحرب، ولكن الآن كما يبدو الضغط على نتنياهو كبير جدا.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وكان من أبرز المشاركين رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

