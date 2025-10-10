https://sarabic.ae/20251010/مركز-مشترك-و200-جندي-أمريكي-من-سيراقب-تنفيذ-اتفاق-غزة-1105821800.html

مركز مشترك و200 جندي أمريكي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟

مركز مشترك و200 جندي أمريكي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟

سبوتنيك عربي

أكد مسؤولون أمريكيون أن فريقا مكونا من 200 عسكري أمريكي سيشارك في "الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T06:44+0000

2025-10-10T06:44+0000

2025-10-10T06:44+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الأدميرال براد كوبر، القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، سيكون لديه في البداية 200 شخص على الأرض ممن لديهم خبرة في التخطيط والأمن واللوجيستيات والهندسة.فيما أوضح مسؤول أمريكي كبير ثان أنه "لا نية لنشر جنود أمريكيين في غزة".بينما أشار مسؤول آخر إلى أن مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكا سينضمّون إلى الفريق، لافتا إلى أن "الفكرة هي أن يكون الفريق جماعيا ومن الواضح أن الإسرائيليين سيكونون على اتصال دائم بهذا الفريق".وأكد أن "الهدف يتمثل بأن يتم تشكيل قوة استقرار دولية بدعم من الجيش الأمريكي"، مضيفا أن الغرض من وجود العسكريين الأمريكيين هو "المساعدة في إنشاء مركز تنسيق مشترك ودمج سائر القوات الأمنية التي ستدخل إلى هناك لتجنب أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي".وأعلن البيت الأبيض أن نحو 200 عنصر من القوات الأمريكية بالقيادة الوسطى سيكلفون بمهام مراقبة تنفيذ اتفاق السلام بإسرائيل.ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن هؤلاء العسكريين يتواجدون أساسا ضمن قيادة العمليات المشتركة في المنطقة، وسيكلَفون بمراقبة اتفاق غزة من إسرائيل، وسيعملون مع القوات الدولية الأخرى على الأرض.وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251010/إعلام-إسرائيلي-خطة-ترامب-في-غزة-غير-واقعية-1105821185.html

https://sarabic.ae/20251009/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-1105818541.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة