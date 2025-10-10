مركز مشترك و200 جندي أمريكي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/مركز-مشترك-و200-جندي-أمريكي-من-سيراقب-تنفيذ-اتفاق-غزة-1105821800.html
مركز مشترك و200 جندي أمريكي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟
مركز مشترك و200 جندي أمريكي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟
سبوتنيك عربي
أكد مسؤولون أمريكيون أن فريقا مكونا من 200 عسكري أمريكي سيشارك في "الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T06:44+0000
2025-10-10T06:44+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الأدميرال براد كوبر، القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، سيكون لديه في البداية 200 شخص على الأرض ممن لديهم خبرة في التخطيط والأمن واللوجيستيات والهندسة.فيما أوضح مسؤول أمريكي كبير ثان أنه "لا نية لنشر جنود أمريكيين في غزة".بينما أشار مسؤول آخر إلى أن مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكا سينضمّون إلى الفريق، لافتا إلى أن "الفكرة هي أن يكون الفريق جماعيا ومن الواضح أن الإسرائيليين سيكونون على اتصال دائم بهذا الفريق".وأكد أن "الهدف يتمثل بأن يتم تشكيل قوة استقرار دولية بدعم من الجيش الأمريكي"، مضيفا أن الغرض من وجود العسكريين الأمريكيين هو "المساعدة في إنشاء مركز تنسيق مشترك ودمج سائر القوات الأمنية التي ستدخل إلى هناك لتجنب أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي".وأعلن البيت الأبيض أن نحو 200 عنصر من القوات الأمريكية بالقيادة الوسطى سيكلفون بمهام مراقبة تنفيذ اتفاق السلام بإسرائيل.ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن هؤلاء العسكريين يتواجدون أساسا ضمن قيادة العمليات المشتركة في المنطقة، وسيكلَفون بمراقبة اتفاق غزة من إسرائيل، وسيعملون مع القوات الدولية الأخرى على الأرض.وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251010/إعلام-إسرائيلي-خطة-ترامب-في-غزة-غير-واقعية-1105821185.html
https://sarabic.ae/20251009/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-1105818541.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_88:0:1499:1058_1920x0_80_0_0_f16d7427bb1890fcbdc9b5ff49256060.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة

مركز مشترك و200 جندي أمريكي.. من سيراقب تنفيذ اتفاق غزة؟

06:44 GMT 10.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أكد مسؤولون أمريكيون أن فريقا مكونا من 200 عسكري أمريكي سيشارك في "الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الأدميرال براد كوبر، القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، سيكون لديه في البداية 200 شخص على الأرض ممن لديهم خبرة في التخطيط والأمن واللوجيستيات والهندسة.
فيما أوضح مسؤول أمريكي كبير ثان أنه "لا نية لنشر جنود أمريكيين في غزة".
بينما أشار مسؤول آخر إلى أن مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكا سينضمّون إلى الفريق، لافتا إلى أن "الفكرة هي أن يكون الفريق جماعيا ومن الواضح أن الإسرائيليين سيكونون على اتصال دائم بهذا الفريق".
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية
06:11 GMT
وأكد أن "الهدف يتمثل بأن يتم تشكيل قوة استقرار دولية بدعم من الجيش الأمريكي"، مضيفا أن الغرض من وجود العسكريين الأمريكيين هو "المساعدة في إنشاء مركز تنسيق مشترك ودمج سائر القوات الأمنية التي ستدخل إلى هناك لتجنب أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي".
وأعلن البيت الأبيض أن نحو 200 عنصر من القوات الأمريكية بالقيادة الوسطى سيكلفون بمهام مراقبة تنفيذ اتفاق السلام بإسرائيل.
ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن هؤلاء العسكريين يتواجدون أساسا ضمن قيادة العمليات المشتركة في المنطقة، وسيكلَفون بمراقبة اتفاق غزة من إسرائيل، وسيعملون مع القوات الدولية الأخرى على الأرض.
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.
وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.
القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
أمس, 22:27 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала