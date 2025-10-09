https://sarabic.ae/20251009/مسؤولون-أمريكيون-واشنطن-تنشر-فريق-من-200-جندي-للإشراف-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105818615.html

الولايات المتحدة تنشر 200 جندي أمريكي للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة تنشر 200 جندي أمريكي للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، أمس الخميس، أن فريقًا عسكريًا أمريكيًا يضم 200 فرد سيتم نشره في الشرق الأوسط للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة بين... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T22:39+0000

2025-10-09T22:39+0000

2025-10-09T22:54+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg

وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين: "الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيكون لديه في البداية 200 عنصر على الأرض. وسيكون دوره الإشراف والمراقبة والتأكد من عدم وقوع أي انتهاكات".وأضاف أن مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا، وربما من الإمارات، سينضمون إلى الفريق. وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الأمريكية لن تدخل إلى داخل غزة".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

https://sarabic.ae/20251009/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-1105818541.html

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية