https://sarabic.ae/20251009/مسؤولون-أمريكيون-واشنطن-تنشر-فريق-من-200-جندي-للإشراف-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105818615.html
الولايات المتحدة تنشر 200 جندي أمريكي للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة
الولايات المتحدة تنشر 200 جندي أمريكي للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، أمس الخميس، أن فريقًا عسكريًا أمريكيًا يضم 200 فرد سيتم نشره في الشرق الأوسط للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة بين... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T22:39+0000
2025-10-09T22:39+0000
2025-10-09T22:54+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg
وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين: "الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيكون لديه في البداية 200 عنصر على الأرض. وسيكون دوره الإشراف والمراقبة والتأكد من عدم وقوع أي انتهاكات".وأضاف أن مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا، وربما من الإمارات، سينضمون إلى الفريق. وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الأمريكية لن تدخل إلى داخل غزة".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
https://sarabic.ae/20251009/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-1105818541.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b62ddd8fdd2cb6a6871cb687302160f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تنشر 200 جندي أمريكي للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة
22:39 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 22:54 GMT 09.10.2025)
أعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، أمس الخميس، أن فريقًا عسكريًا أمريكيًا يضم 200 فرد سيتم نشره في الشرق الأوسط للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد اتفاق السلام الذي تم بوساطة الرئيس دونالد ترامب.
وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين: "الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيكون لديه في البداية 200 عنصر على الأرض. وسيكون دوره الإشراف والمراقبة والتأكد من عدم وقوع أي انتهاكات".
وأضاف أن مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا، وربما من الإمارات، سينضمون إلى الفريق. وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الأمريكية لن تدخل إلى داخل غزة".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام،
التي طرحها.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة
"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.