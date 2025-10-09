عربي
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
الولايات المتحدة تنشر 200 جندي أمريكي للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة
أعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، أمس الخميس، أن فريقًا عسكريًا أمريكيًا يضم 200 فرد سيتم نشره في الشرق الأوسط للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة بين...
وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين: "الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيكون لديه في البداية 200 عنصر على الأرض. وسيكون دوره الإشراف والمراقبة والتأكد من عدم وقوع أي انتهاكات".وأضاف أن مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا، وربما من الإمارات، سينضمون إلى الفريق. وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الأمريكية لن تدخل إلى داخل غزة".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
22:39 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 22:54 GMT 09.10.2025)
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ
أعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، أمس الخميس، أن فريقًا عسكريًا أمريكيًا يضم 200 فرد سيتم نشره في الشرق الأوسط للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد اتفاق السلام الذي تم بوساطة الرئيس دونالد ترامب.
وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين: "الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيكون لديه في البداية 200 عنصر على الأرض. وسيكون دوره الإشراف والمراقبة والتأكد من عدم وقوع أي انتهاكات".
القوات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
22:27 GMT
وأضاف أن مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا، وربما من الإمارات، سينضمون إلى الفريق. وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الأمريكية لن تدخل إلى داخل غزة".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن إنهاء حكم حماس في قطاع غزة"، مضيفًا: "لكن من مصلحة إسرائيل توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة".
وشهدت المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
