اتفاق غزة.. لماذا توجهت قوة من 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل؟
اتفاق غزة.. لماذا توجهت قوة من 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل؟
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت شبكة "إيه بي سي"، عن مسؤولين، أن تلك القوات ستعمل على إنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لن تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة.وذكر مسؤول أمريكي، أن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.وتحط القوات المرسلة رحالها في إسرائيل لإنشاء مركز القيادة العسكرية تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول عناصر مختلفة جوا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.من جانبه، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "قوة المهام العسكرية الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة هاتسور الجوية بالقرب من مدينة أشدود في إسرائيل".وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة."حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة
