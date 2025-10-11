اتفاق غزة.. لماذا توجهت قوة من 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/اتفاق-غزة-لماذا-توجهت-قوة-من-200-جندي-أمريكي-إلى-إسرائيل-1105867044.html
اتفاق غزة.. لماذا توجهت قوة من 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل؟
اتفاق غزة.. لماذا توجهت قوة من 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T07:32+0000
2025-10-11T07:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102302/96/1023029617_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_2cd54d1a35308ace9471ab3a77f3bf32.jpg
ونقلت شبكة "إيه بي سي"، عن مسؤولين، أن تلك القوات ستعمل على إنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لن تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة.وذكر مسؤول أمريكي، أن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.وتحط القوات المرسلة رحالها في إسرائيل لإنشاء مركز القيادة العسكرية تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول عناصر مختلفة جوا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.من جانبه، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "قوة المهام العسكرية الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة هاتسور الجوية بالقرب من مدينة أشدود في إسرائيل".وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة."حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة
https://sarabic.ae/20251010/ترامب-يقول-إن-بوتين-يدعم-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-دعما-كاملا-1105860298.html
https://sarabic.ae/20251011/حالة-استثنائية--طبيب-ترامب-يكشف-عن-حالته-الصحية-1105862275.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102302/96/1023029617_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_f4fbfff9f4db4143c841ecbb1770185f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

اتفاق غزة.. لماذا توجهت قوة من 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل؟

07:32 GMT 11.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaأكثر من 1200 جندي أمريكي وروماني يقومون بمناورات مشتركة على ساحل البحر الأسود، رومانيا 20 مارس/ آذار 2017
أكثر من 1200 جندي أمريكي وروماني يقومون بمناورات مشتركة على ساحل البحر الأسود، رومانيا 20 مارس/ آذار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت 200 جندي إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت شبكة "إيه بي سي"، عن مسؤولين، أن تلك القوات ستعمل على إنشاء مركز تنسيق يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لن تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة.
وذكر مسؤول أمريكي، أن الجنود الـ200 الذين سيرسلون إلى إسرائيل متخصصون في النقل والتخطيط، والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة، وسيعملون جنبا إلى جنب مع ممثلين من دول شريكة أخرى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأضافت الشبكة، أن مركز التنسيق يعد بمثابة خطوة أولى في المساعدة على تنفيذ عملية السلام، الأمر الذي سيتطلب تنسيقا مكثفا للمساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية.
وتحط القوات المرسلة رحالها في إسرائيل لإنشاء مركز القيادة العسكرية تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع وصول عناصر مختلفة جوا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب يقول إن بوتين يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دعما كاملا
أمس, 23:29 GMT
وقال مسؤولون إن الأدميرال براد كوبر، الذي يشرف على القوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة بصفته رئيس القيادة المركزية الأمريكية ومقرها تامبا بولاية فلوريدا، وصل إلى إسرائيل الجمعة.
من جانبه، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "قوة المهام العسكرية الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة هاتسور الجوية بالقرب من مدينة أشدود في إسرائيل".
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
"حالة استثنائية ".. طبيب ترامب يكشف عن حالته الصحية
05:36 GMT
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
"حماس" وفصائل فلسطينية تصدر بيانا مشتركا عن وقف الحرب في غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала