"حالة استثنائية ".. طبيب ترامب يكشف عن حالته الصحية

"حالة استثنائية ".. طبيب ترامب يكشف عن حالته الصحية

أعلن طبيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حالة الرئيس الصحية "استثنائية"، عقب خضوعه لفحوص شاملة شملت اختبارات معملية وتقييمات وقائية في مركز "والتر ريد"...

وقضى ترامب نحو 3 ساعات في مستشفى بيثيسدا بولاية ميريلاند، لإجراء ما وصفه طبيبه، الكابتن شون باربابيلا، بأنه "فحص متابعة مجدول" ضمن خطة الحفاظ على صحته العامة.وخلال الزيارة، تلقى ترامب لقاح الإنفلونزا السنوي، وجرعة تعزيزية من لقاح "كوفيد–19".وأكد باربابيلا في مذكرة نشرها البيت الأبيض أن ترامب "لا يزال يتمتع بحالة صحية ممتازة" ويُظهر "أداء قوياً للقلب والرئتين والجهاز العصبي والجسد عموما".وأشار الطبيب إلى أن الفحص الطبي جاء استعدادا لجولات الرئيس الأمريكي الخارجية المقبلة، وشمل مجموعة من الاختبارات الوقائية والمعملية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيزور مصر وسيتحدث في وقت لاحق أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.وأضاف ترامب حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض عن اتفاق السلام في غزة، "هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين و للعالم أجمع".وشدد الرئيس الأمريكي، "سيعود الرهائن يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة".وأكد ترامب، ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك، مشددا على أن هناك توافقا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة.وفي وقت سابق أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.

