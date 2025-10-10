https://sarabic.ae/20251010/ترامب-أمريكا-ستفرض-رسوما-إضافية-بنسبة-100-على-الصين-1105859703.html
ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 100% على الصين
ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 100% على الصين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما إضافية 100 بالمئة على الواردات الصينية. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T21:51+0000
2025-10-10T21:51+0000
2025-10-10T21:51+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وأضاف ترامب سنفرض أيضا قيودا على تصدير جميع البرمجيات المهمة المصنوعة في الولايات المتحدة اعتبارا من أول نوفمبر تشرين الثاني.وتابع الرئيس الـأمريكي، في منشور على موقع تروث سوشيال، "اعتبارا من أول نوفمبر 2025 (أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين)، ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية 100 بالمئة على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها في الوقت الراهن".
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 100% على الصين
يتبع
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما إضافية 100 بالمئة على الواردات الصينية.
وأضاف ترامب سنفرض أيضا قيودا على تصدير جميع البرمجيات المهمة المصنوعة في الولايات المتحدة اعتبارا من أول نوفمبر تشرين الثاني.
وتابع الرئيس الـأمريكي، في منشور على موقع تروث سوشيال، "اعتبارا من أول نوفمبر 2025 (أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين)، ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية 100 بالمئة على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها في الوقت الراهن".