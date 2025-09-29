https://sarabic.ae/20250929/البنتاغون-يضغط-باتجاه-مضاعفة-إنتاج-الصواريخ-تحسبا-لـمواجهة-محتملة-مع-الصين-1105416791.html
البنتاغون يضغط باتجاه مضاعفة إنتاج الصواريخ تحسبا لـ"مواجهة محتملة مع الصين"
البنتاغون يضغط باتجاه مضاعفة إنتاج الصواريخ تحسبا لـ"مواجهة محتملة مع الصين"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، تحاول جاهدة مضاعفة إنتاج الصواريخ، من أجل الاستعداد لـ"مواجهة محتملة مع الصين"،... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T13:28+0000
2025-09-29T13:28+0000
2025-09-29T13:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101596/94/1015969454_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_75592c3b0c118a5f46efed8b3578a7a5.jpg
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر، أن "البنتاغون يسعى إلى زيادة متسارعة في إنتاج الصواريخ، و 12 نظاما رئيسيا في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، وسط انخفاض المخزونات".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "البنتاغون، الذي يشعر بالقلق من انخفاض مستوى مخزونات الأسلحة، التي تمتلكها الولايات المتحدة، في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، يدعو موردي الصواريخ إلى مضاعفة معدلات الإنتاج حتى أربعة أضعاف".ويركّز المجلس على 12 منظومة، بما في ذلك صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، والصواريخ بعيدة المدى المضادة للسفن وصواريخ "ستاندارد- 6"، وصواريخ "جو- أرض"، وما تزال "باتريوت" أولوية، حيث تتخلف شركة "لوكهيد" المصنعة عن الطلب العالمي المتزايد.ووفقا للصحيفة، وقّع الجيش الأمريكي، في سبتمبر/ أيلول الجاري، عقدا لما يقرب من 10 مليارات دولار لإنتاج نحو 2000 صاروخ "باك - 3" حتى عام 2026، ولكن في المستقبل يعتزم البنتاغون تلقي مثل هذه الكميات سنويا.ضابط أمريكي متقاعد: الجيوش الأوروبية عاجزة عن مواجهة روسيا دون مساعدة واشنطن
https://sarabic.ae/20250919/البنتاغون-يستبعد-صواريخ-حديثة-عابرة-للقارات-من-ميزانيته-لعام-2026-1105016466.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101596/94/1015969454_110:0:1937:1370_1920x0_80_0_0_cd85bf6282f627e06d42df01914197ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, الصين
البنتاغون يضغط باتجاه مضاعفة إنتاج الصواريخ تحسبا لـ"مواجهة محتملة مع الصين"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، تحاول جاهدة مضاعفة إنتاج الصواريخ، من أجل الاستعداد لـ"مواجهة محتملة مع الصين"، على حد قولها.
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادر، أن "البنتاغون يسعى إلى زيادة متسارعة في إنتاج الصواريخ، و 12 نظاما رئيسيا في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، وسط انخفاض المخزونات".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "البنتاغون، الذي يشعر بالقلق من انخفاض مستوى مخزونات الأسلحة، التي تمتلكها الولايات المتحدة، في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، يدعو موردي الصواريخ إلى مضاعفة معدلات الإنتاج حتى أربعة أضعاف".
وبحسب الصحيفة، يتم تنفيذ العمل في إطار مجلس "تسريع إنتاج الذخيرة"، الذي يرأسه نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ.
ويركّز المجلس على 12 منظومة، بما في ذلك صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، والصواريخ بعيدة المدى المضادة للسفن وصواريخ "ستاندارد- 6"، وصواريخ "جو- أرض"، وما تزال "باتريوت" أولوية، حيث تتخلف شركة "لوكهيد" المصنعة عن الطلب العالمي المتزايد.
ووفقا للصحيفة، وقّع الجيش الأمريكي، في سبتمبر/ أيلول الجاري، عقدا لما يقرب من 10 مليارات دولار لإنتاج نحو 2000 صاروخ "باك - 3" حتى عام 2026، ولكن في المستقبل يعتزم البنتاغون تلقي مثل هذه الكميات سنويا.