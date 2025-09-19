عربي
البنتاغون يستبعد صواريخ حديثة عابرة للقارات من ميزانيته لعام 2026
في الأسبوع الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه قد يمدد عمر خدمة صواريخ مينيتمان 3 حتى عام 2050، للحفاظ على قوة الردع النووي الأرضية حتى اكتمال تصميم سنتينل.وتشير الوثائق إلى أن الإنفاق على تطوير سنتينل لعام 2026 قد خُفِّض بمقدار 2.85 مليار دولار بعد مراجعة البرنامج. ومع ذلك، لم يضمن أي تمويل جديد لشراء الصواريخ في الميزانية.كما أُدرج مبلغ رمزي قدره 0.742 مليون دولار بشكل منفصل، ويرجع ذلك ببساطة إلى تعديلات على الترقيات السابقة.وفي العام الماضي، أقر البنتاغون، بأن تكلفة برنامج سنتينل تجاوزت التقديرات الأولية بنسبة 81%، لتصل إلى ما يقارب 141 مليار دولار.وتعزى أكبر زيادة إلى المشتريات والإنشاءات العسكرية، بما في ذلك تحويل البنية التحتية لصوامع إطلاق منتمان 3.الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية
البنتاغون يستبعد صواريخ حديثة عابرة للقارات من ميزانيته لعام 2026

كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون حذف 86.1 مليار دولار من تمويل شراء صاروخ سنتينل الباليستي العابر للقارات (سينتينل) (إل جي إم - 35 أيه) من مسودة ميزانيته للسنة المالية 2026.
في الأسبوع الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه قد يمدد عمر خدمة صواريخ مينيتمان 3 حتى عام 2050، للحفاظ على قوة الردع النووي الأرضية حتى اكتمال تصميم سنتينل.
وتشير الوثائق إلى أن الإنفاق على تطوير سنتينل لعام 2026 قد خُفِّض بمقدار 2.85 مليار دولار بعد مراجعة البرنامج. ومع ذلك، لم يضمن أي تمويل جديد لشراء الصواريخ في الميزانية.
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
البنتاغون يقلص تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا
10 سبتمبر, 03:54 GMT
وتم تخصيص حوالي 4.15 مليار دولار للبحث والاختبار، منها 2.65 مليار دولار تمويل مرن و1.5 مليار دولار تمويل إلزامي.
كما أُدرج مبلغ رمزي قدره 0.742 مليون دولار بشكل منفصل، ويرجع ذلك ببساطة إلى تعديلات على الترقيات السابقة.
في الأسبوع الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه قد يمدد عمر خدمة صواريخ مينيتمان 3 حتى عام 2050، للحفاظ على قوة الردع النووي الأرضية حتى اكتمال تصميم سنتينل.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير الحرب الأمريكي: بعد تغيير اسم البنتاغون سنقاتل لننتصر باستخدام "أقصى درجات الفتك"
5 سبتمبر, 23:16 GMT
وفي العام الماضي، أقر البنتاغون، بأن تكلفة برنامج سنتينل تجاوزت التقديرات الأولية بنسبة 81%، لتصل إلى ما يقارب 141 مليار دولار.
وتعزى أكبر زيادة إلى المشتريات والإنشاءات العسكرية، بما في ذلك تحويل البنية التحتية لصوامع إطلاق منتمان 3.
الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية
