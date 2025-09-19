https://sarabic.ae/20250919/البنتاغون-يستبعد-صواريخ-حديثة-عابرة-للقارات-من-ميزانيته-لعام-2026-1105016466.html
البنتاغون يستبعد صواريخ حديثة عابرة للقارات من ميزانيته لعام 2026
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون حذف 86.1 مليار دولار من تمويل شراء صاروخ سنتينل الباليستي العابر للقارات... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
في الأسبوع الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه قد يمدد عمر خدمة صواريخ مينيتمان 3 حتى عام 2050، للحفاظ على قوة الردع النووي الأرضية حتى اكتمال تصميم سنتينل.وتشير الوثائق إلى أن الإنفاق على تطوير سنتينل لعام 2026 قد خُفِّض بمقدار 2.85 مليار دولار بعد مراجعة البرنامج. ومع ذلك، لم يضمن أي تمويل جديد لشراء الصواريخ في الميزانية.كما أُدرج مبلغ رمزي قدره 0.742 مليون دولار بشكل منفصل، ويرجع ذلك ببساطة إلى تعديلات على الترقيات السابقة.وفي العام الماضي، أقر البنتاغون، بأن تكلفة برنامج سنتينل تجاوزت التقديرات الأولية بنسبة 81%، لتصل إلى ما يقارب 141 مليار دولار.وتعزى أكبر زيادة إلى المشتريات والإنشاءات العسكرية، بما في ذلك تحويل البنية التحتية لصوامع إطلاق منتمان 3.الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية
