https://sarabic.ae/20250910/البنتاغون-يقلص-تمويل-جاهزية-الجيش-الأمريكي-في-أوروبا-1104682880.html
البنتاغون يقلص تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا
البنتاغون يقلص تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا
سبوتنيك عربي
علمت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بأن البنتاغون سيخفض تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا لعام 2026 بما يقارب 15 مرة... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T03:54+0000
2025-09-10T03:54+0000
2025-09-10T03:55+0000
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/94/1036899405_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_fa55e2e75ea21ff999545c99c5b212ee.jpg
ويتعلق الأمر بالقطاع الأوروبي من برنامج "المخزونات المُجهزة مسبقًا للجيش-2" (Army Prepositioned Stocks-2)، الذي يضمن تخزين المعدات الأمريكية في مواقع مسبقة التحضير. وتشهد النفقات على البرنامج انخفاضًا للسنة الرابعة على التوالي:وأشار مقترح مشروع الميزانية إلى أن القرار جاء نتيجة مذكرة وزير الدفاع الأمريكية في أبريل/نيسان، التي أوصت بإلغاء البرامج القديمة، وإعطاء الأولوية للمشاريع عالية التقنية، وتحويل البرنامج إلى وضع "الصيانة".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت سابقًا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص أوسع نطاقًا لبرامج الأمن في أوروبا الشرقية، بما يشمل إنهاء مبادرة الأمن البلطيقية وتقليص التمويل بموجب المادة 333 من قانون الولايات المتحدة، والتي تغطي التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوريد المعدات للجيش الشريك.وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض نفقات البرنامج من 660.2 مليون دولار في 2023 إلى 330.8 مليون دولار في 2026، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من أوروبا نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.يشار إلى أنه في 5 يونيو/حزيران، صرّح وزير الحرب الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعتزم مراجعة انتشار قواتها حول العالم واستعادة قوة الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
https://sarabic.ae/20250714/وزيرا-دفاع-ألمانيا-والولايات-المتحدة-يناقشا-ضرورة-تنسيق-خفض-القوات-الأمريكية-في-أوروبا-1102689748.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/94/1036899405_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_490489592adb838137a07c53e4075c2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
البنتاغون يقلص تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا
03:54 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 03:55 GMT 10.09.2025)
علمت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بأن البنتاغون سيخفض تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا لعام 2026 بما يقارب 15 مرة مقارنة بعام 2023.
ويتعلق الأمر بالقطاع الأوروبي من برنامج "المخزونات المُجهزة مسبقًا للجيش-2" (Army Prepositioned Stocks-2)، الذي يضمن تخزين المعدات الأمريكية في مواقع مسبقة التحضير. وتشهد النفقات على البرنامج انخفاضًا للسنة الرابعة على التوالي:
251.7 مليون دولار في 2024؛ 116.9 مليون دولار في 2025؛ 33.4 مليون دولار في 2026.
وأشار مقترح مشروع الميزانية إلى أن القرار جاء نتيجة مذكرة وزير الدفاع الأمريكية في أبريل/نيسان، التي أوصت بإلغاء البرامج القديمة، وإعطاء الأولوية للمشاريع عالية التقنية، وتحويل البرنامج إلى وضع "الصيانة".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت سابقًا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص أوسع نطاقًا لبرامج الأمن في أوروبا الشرقية، بما يشمل إنهاء مبادرة الأمن البلطيقية وتقليص التمويل بموجب المادة 333 من قانون الولايات المتحدة، والتي تغطي التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوريد المعدات للجيش الشريك.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض نفقات البرنامج من 660.2 مليون دولار
في 2023 إلى 330.8 مليون دولار في 2026، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من أوروبا نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يشار إلى أنه في 5 يونيو/حزيران، صرّح وزير الحرب الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعتزم مراجعة انتشار قواتها حول العالم واستعادة قوة الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.