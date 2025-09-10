البنتاغون يقلص تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
البنتاغون يقلص تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا

03:54 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 03:55 GMT 10.09.2025)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علمت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بأن البنتاغون سيخفض تمويل جاهزية الجيش الأمريكي في أوروبا لعام 2026 بما يقارب 15 مرة مقارنة بعام 2023.
ويتعلق الأمر بالقطاع الأوروبي من برنامج "المخزونات المُجهزة مسبقًا للجيش-2" (Army Prepositioned Stocks-2)، الذي يضمن تخزين المعدات الأمريكية في مواقع مسبقة التحضير. وتشهد النفقات على البرنامج انخفاضًا للسنة الرابعة على التوالي:
495 مليون دولار في 2023؛
251.7 مليون دولار في 2024؛
116.9 مليون دولار في 2025؛
33.4 مليون دولار في 2026.
وأشار مقترح مشروع الميزانية إلى أن القرار جاء نتيجة مذكرة وزير الدفاع الأمريكية في أبريل/نيسان، التي أوصت بإلغاء البرامج القديمة، وإعطاء الأولوية للمشاريع عالية التقنية، وتحويل البرنامج إلى وضع "الصيانة".
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
وزيرا دفاع ألمانيا والولايات المتحدة يناقشان ضرورة تنسيق خفض القوات الأمريكية في أوروبا
14 يوليو, 22:36 GMT
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت سابقًا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص أوسع نطاقًا لبرامج الأمن في أوروبا الشرقية، بما يشمل إنهاء مبادرة الأمن البلطيقية وتقليص التمويل بموجب المادة 333 من قانون الولايات المتحدة، والتي تغطي التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوريد المعدات للجيش الشريك.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض نفقات البرنامج من 660.2 مليون دولار في 2023 إلى 330.8 مليون دولار في 2026، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من أوروبا نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يشار إلى أنه في 5 يونيو/حزيران، صرّح وزير الحرب الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعتزم مراجعة انتشار قواتها حول العالم واستعادة قوة الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
