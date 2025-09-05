https://sarabic.ae/20250905/وزير-الحرب-الأمريكي-بعد-تغيير-اسم-البنتاغون-سنقاتل-لننتصر-باستخدام-أقصى-درجات-الفتك-1104560556.html

وزير الحرب الأمريكي: بعد تغيير اسم البنتاغون سنقاتل لننتصر باستخدام "أقصى درجات الفتك"

وزير الحرب الأمريكي: بعد تغيير اسم البنتاغون سنقاتل لننتصر باستخدام "أقصى درجات الفتك"

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستتبع نهجًا أكثر عدوانية في كسب الحروب، مستخدمة "أقصى درجات الفتك"، وذلك بعد تغيير اسم...

وأوضح هيغسيث خلال كلمة في البيت الأبيض، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بشأن تغيير الاسم: "بناءً على توجيهك، سيدي الرئيس، فإن وزارة الحرب ستقاتل بحسم، لا في حروب لا تنتهي. سنقاتل لنفوز، لا لكي لا نخسر. سنتحول إلى الهجوم، لا أن نبقى فقط في الدفاع".وأضاف الوزير أن وزارة الحرب ستلجأ إلى "أقصى درجات الفتك، لا الشرعية الفاترة"، وإلى "تأثير عنيف، لا إجراءات صحيحة سياسيًا"، معتبرًا أن ذلك سيؤسس لـ"أمة جديدة من المحاربين، لا مجرد المدافعين".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم أمس الجمعة، إعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب.وفي تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض، اعتبر ترامب أن قراره يبعث "رسالة نصر وقوة" إلى العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة متقدمة تكنولوجياً على الجيوش الأخرى بعشرين عاماً.وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كانت إعادة التسمية ستتعارض مع دعواته للسلام، قال: "أعتقد أننا سننعم بالسلام لأننا أقوياء".يشار إلى أن "وزارة الحرب" أُنشئت في بدايات استقلال الولايات المتحدة للإشراف على القوات البرية، قبل أن يتم حلها ضمن إعادة تنظيم حكومية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُمجت مع البحرية وسلاح الجو تحت "المؤسسة العسكرية الوطنية"، التي تحولت لاحقاً في عام 1949 إلى وزارة الدفاع.

