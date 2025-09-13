https://sarabic.ae/20250913/الولايات-المتحدة-ترصد-10-مليارات-دولار-لتطوير-أسلحة-سرية-1104805639.html
خصص البنتاغون أكثر من 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحًا سريًا في إطار برنامج "شوت كولر" لردع الصين، منها 1.16 مليار دولار مخصصة للسنة المالية 2026.
وحللت وكالة "سبوتنيك"، وثائق وزارة الدفاع الأمريكية، حيث يشير طلب التمويل لعام 2026، إلى أن الجزء الأكبر من المبادرة، وهو برنامج التقنيات المبتكرة المتقدمة، سيحصل على 1.16 مليار دولار، وقد تم إنفاق أكثر من 9.6 مليار دولار بالفعل في السنوات السابقة.وتندرج بعض المشاريع تحت الأسماء الرمزية: أسكارد، وبيدلام، ولازاروس، وأوكولوس برايم، وبيليه، ورولينغ دايس.وتم تمويل بعض المجالات بالفعل بمئات الملايين من الدولارات، بينما لن يبدأ البعض الآخر إلا في عام 2026.وصُمم برنامج "شوت كولر" لإنتاج أسلحة بعيدة المدى، ودمج بيانات من أنظمة الفضاء والجو والبحر. ويأمل البنتاغون أن يُمكّن هذا البرنامج من تنفيذ ضربات أسرع وأكثر دقة في حال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.في 12 تموز/ يوليو، طالب البنتاغون اليابان وأستراليا بتوفير معلومات دقيقة حول موقفهما في حال اندلعت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان.وأردفت المصادر قائلة: "تضغط وزارة الدفاع الأمريكية على اليابان وأستراليا لتوضيح الدور الذي ستلعبانه إذا خاضت الولايات المتحدة والصين حربًا بسبب تايوان، ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بإثارة هذه القضية مع مسؤولين في وزارتي الدفاع باليابان وأستراليا في الأشهر الأخيرة".
وحللت وكالة "سبوتنيك"، وثائق وزارة الدفاع الأمريكية، حيث يشير طلب التمويل لعام 2026، إلى أن الجزء الأكبر من المبادرة، وهو برنامج التقنيات المبتكرة المتقدمة، سيحصل على 1.16 مليار دولار، وقد تم إنفاق أكثر من 9.6 مليار دولار بالفعل في السنوات السابقة.
وتندرج بعض المشاريع تحت الأسماء الرمزية: أسكارد، وبيدلام، ولازاروس، وأوكولوس برايم، وبيليه، ورولينغ دايس.
وتم تمويل بعض المجالات بالفعل بمئات الملايين من الدولارات، بينما لن يبدأ البعض الآخر إلا في عام 2026.
ووفقا للبنتاغون، من المتوقع أن تُزيل التطورات الجديدة نقاط الضعف التي تم تحديدها في التدريبات العسكرية الأخيرة، وتعزز موقف الولايات المتحدة في مواجهة مواجهة محتملة مع الصين.
وصُمم برنامج "شوت كولر" لإنتاج أسلحة بعيدة المدى، ودمج بيانات من أنظمة الفضاء والجو والبحر. ويأمل البنتاغون أن يُمكّن هذا البرنامج من تنفيذ ضربات أسرع وأكثر دقة في حال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في 12 تموز/ يوليو، طالب البنتاغون اليابان وأستراليا بتوفير معلومات دقيقة حول موقفهما في حال اندلعت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان.
وحث البنتاغون سلطات هاتين الدولتين على زيادة الإنفاق العسكري، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة غربية.
وأردفت المصادر قائلة: "تضغط وزارة الدفاع الأمريكية
على اليابان وأستراليا لتوضيح الدور الذي ستلعبانه إذا خاضت الولايات المتحدة والصين حربًا بسبب تايوان، ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بإثارة هذه القضية مع مسؤولين في وزارتي الدفاع باليابان وأستراليا في الأشهر الأخيرة".