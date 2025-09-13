الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية
الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية
سبوتنيك عربي
خصص البنتاغون أكثر من 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحًا سريًا في إطار برنامج "شوت كولر" لردع الصين، منها 1.16 مليار دولار مخصصة للسنة المالية 2026.
تابعنا عبر
خصص البنتاغون أكثر من 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحًا سريًا في إطار برنامج "شوت كولر" لردع الصين، منها 1.16 مليار دولار مخصصة للسنة المالية 2026.
وحللت وكالة "سبوتنيك"، وثائق وزارة الدفاع الأمريكية، حيث يشير طلب التمويل لعام 2026، إلى أن الجزء الأكبر من المبادرة، وهو برنامج التقنيات المبتكرة المتقدمة، سيحصل على 1.16 مليار دولار، وقد تم إنفاق أكثر من 9.6 مليار دولار بالفعل في السنوات السابقة.
وتندرج بعض المشاريع تحت الأسماء الرمزية: أسكارد، وبيدلام، ولازاروس، وأوكولوس برايم، وبيليه، ورولينغ دايس.
وتم تمويل بعض المجالات بالفعل بمئات الملايين من الدولارات، بينما لن يبدأ البعض الآخر إلا في عام 2026.
ووفقا للبنتاغون، من المتوقع أن تُزيل التطورات الجديدة نقاط الضعف التي تم تحديدها في التدريبات العسكرية الأخيرة، وتعزز موقف الولايات المتحدة في مواجهة مواجهة محتملة مع الصين.
وصُمم برنامج "شوت كولر" لإنتاج أسلحة بعيدة المدى، ودمج بيانات من أنظمة الفضاء والجو والبحر. ويأمل البنتاغون أن يُمكّن هذا البرنامج من تنفيذ ضربات أسرع وأكثر دقة في حال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في 12 تموز/ يوليو، طالب البنتاغون اليابان وأستراليا بتوفير معلومات دقيقة حول موقفهما في حال اندلعت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير الحرب الأمريكي: بعد تغيير اسم البنتاغون سنقاتل لننتصر باستخدام "أقصى درجات الفتك"
5 سبتمبر, 23:16 GMT
وحث البنتاغون سلطات هاتين الدولتين على زيادة الإنفاق العسكري، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة غربية.
وأردفت المصادر قائلة: "تضغط وزارة الدفاع الأمريكية على اليابان وأستراليا لتوضيح الدور الذي ستلعبانه إذا خاضت الولايات المتحدة والصين حربًا بسبب تايوان، ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بإثارة هذه القضية مع مسؤولين في وزارتي الدفاع باليابان وأستراليا في الأشهر الأخيرة".
الصين ترد على حاكم ولاية أمريكية وجه لها اتهامات "تشهيرية"
