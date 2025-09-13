https://sarabic.ae/20250913/الولايات-المتحدة-ترصد-10-مليارات-دولار-لتطوير-أسلحة-سرية-1104805639.html

الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية

الولايات المتحدة ترصد 10 مليارات دولار لتطوير أسلحة سرية

سبوتنيك عربي

خصص البنتاغون أكثر من 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحًا سريًا في إطار برنامج "شوت كولر" لردع الصين، منها 1.16 مليار دولار مخصصة للسنة المالية 2026. 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T07:59+0000

2025-09-13T07:59+0000

2025-09-13T07:59+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg

وحللت وكالة "سبوتنيك"، وثائق وزارة الدفاع الأمريكية، حيث يشير طلب التمويل لعام 2026، إلى أن الجزء الأكبر من المبادرة، وهو برنامج التقنيات المبتكرة المتقدمة، سيحصل على 1.16 مليار دولار، وقد تم إنفاق أكثر من 9.6 مليار دولار بالفعل في السنوات السابقة.وتندرج بعض المشاريع تحت الأسماء الرمزية: أسكارد، وبيدلام، ولازاروس، وأوكولوس برايم، وبيليه، ورولينغ دايس.وتم تمويل بعض المجالات بالفعل بمئات الملايين من الدولارات، بينما لن يبدأ البعض الآخر إلا في عام 2026.وصُمم برنامج "شوت كولر" لإنتاج أسلحة بعيدة المدى، ودمج بيانات من أنظمة الفضاء والجو والبحر. ويأمل البنتاغون أن يُمكّن هذا البرنامج من تنفيذ ضربات أسرع وأكثر دقة في حال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.في 12 تموز/ يوليو، طالب البنتاغون اليابان وأستراليا بتوفير معلومات دقيقة حول موقفهما في حال اندلعت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان.وأردفت المصادر قائلة: "تضغط وزارة الدفاع الأمريكية على اليابان وأستراليا لتوضيح الدور الذي ستلعبانه إذا خاضت الولايات المتحدة والصين حربًا بسبب تايوان، ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بإثارة هذه القضية مع مسؤولين في وزارتي الدفاع باليابان وأستراليا في الأشهر الأخيرة".الصين ترد على حاكم ولاية أمريكية وجه لها اتهامات "تشهيرية"

https://sarabic.ae/20250905/وزير-الحرب-الأمريكي-بعد-تغيير-اسم-البنتاغون-سنقاتل-لننتصر-باستخدام-أقصى-درجات-الفتك-1104560556.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, رصد عسكري